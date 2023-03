Gli inestetismi cutanei più comuni

La nostra pelle può essere soggetta allo stress da temperature troppo rigide o troppo calde, dallo smog e dal sole, ma in altre circostanze è anche predisposta geneticamente ad alcuni degli inestetismi più comuni. Scopriamone alcuni insieme!

La pelle affetta da couperose

Tra le problematiche più note della pelle vi è la couperose. Si tratta di una condizione della pelle che, nello specifico può essere definita anche come dermatite cronica benigna, dovuta alla predisposizione genetica. A essere soggetti di questo inestetismo cutaneo sono soprattutto quelle cuti più chiare, specie del sesso femminile. La pelle si presenta con zone arrossate (concentrate nella zona T) dovute ai capillari dilatati. Si tratta di una condizione cutanea che necessita di essere trattata attentamente, poiché la pelle di questi individui è davvero molto sensibile e secca. In tal caso è fondamentale occuparsi della cute con un’ottima crema viso per la couperose giacché ogni fattore esterno può rappresentare un’aggressione per la pelle che reagisce diventando rossa. Anche gli sbalzi termici – specialmente durante la stagione invernale ed estiva – rappresentano un problema in queste persone. Chi è affetto di couperose, inoltre, deve stare attento anche a tavola: forse non lo sai, ma ci sono alcuni alimenti che possono influire sul corretto microcircolo e contribuire a un incremento dei capillari dilatati. Un esempio sono sicuramente i cibi piccanti, ma anche le bevande alcoliche consumate eccessivamente. Anche durante l’esposizione al sole sarà indispensabile porre molta attenzione: se soffri di couperose, cerca di indossare sempre un cappello a falda larga, così da non trovarti con la pelle rossa e sofferente. Inoltre, non dimenticare di applicare sempre un’ottima crema protettiva (con plusolina e inositolo), adatta alle pelli sensibili e che tendono ai rossori.

L’inestetismo cutaneo della rosacea

Un altro problema che può accusare la cute delle donne e uomini è la rosacea. A differenza del precedente inestetismo di cui abbiamo parlato, la rosacea è una malattia infiammatoria più grave per la pelle. Infatti, questa problematica si può manifestare con condizioni cliniche diverse, a seconda della gravità del caso. In questa circostanza, i rossori della cute possono essere addirittura persistenti e non transitori – come, invece, avviene nel caso della couperose – e ci sono lesioni infiammatorie con pustole localizzate nella parte centrale del volto. La sensazione che si avverte è di una pelle particolarmente stressata, delicata e che brucia. Anche in questa situazione, quindi, si ha a che fare con una condizione cutanea molto delicata che richiede l’utilizzo di prodotti studiati appositamente per questo genere di inestetismo e una visita specialistica dermatologica. Se non trattata, la rosacea può peggiorare e manifestarsi in maniera ancor di più acuta, causando maggiore fastidio. Il nostro suggerimento è di affidarsi sempre al parere di un dermatologo così da poter ottenere la giusta diagnosi e trattamento farmacologico da utilizzare da abbinare a quello cosmetico, come una crema a base di fospidina per la pelle sensibile.

La cellulite, un inestetismo della pelle molto comune

Terminiamo questa piccola lista delle problematiche che possono affliggere la pelle parlando della cellulite. Questo inestetismo che colpisce soprattutto il gentil sesso si presenta come una condizione detta adiposità localizzata. La causa è da riscontrarsi in incremento di volume del tessuto adiposo perché impregnato d’acqua. Le aree che possono essere maggiormente colpite sono soprattutto quelle dell’addome, cosce, glutei e fianchi ma anche braccia. La cellulite si presenta sulla pelle con piccole fossette che danno origine proprio alla famosa “buccia d’arancia”. Ci sono prodotti ad hoc che possono aiutare il trattamento della cellulite, ma anche degli integratori che favoriscono l’eliminazione della ritenzione idrica e una migliore circolazione periferica. Ingredienti come la centella, l’arancio amaro e il rusco possono favorire il metabolismo facendolo tornare a funzionare correttamente, prevenendo anche quella fastidiosa sensazione di gambe pesanti. Sarà comunque necessario consultare un medico per avere la corretta diagnosi e occuparsi del trattamento dell’inestetismo.