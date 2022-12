Famacialoreto.it lancia la prima esperienza Live Shopping

Gli acquisti online sono entrati nella quotidianità della vita di milioni di persone. Comodi, veloci e pratici, durante la pandemia la tendenza è accelerata non poco divenendo, oggi, una prassi ben consolidata e in continua evoluzione.

Tra i portali ai quali ci si è rivolti maggiormente ci sono le farmacie online, le quali hanno fatto registrare picchi di vendite mai raggiunte.

E-commerce nel Pharma: come funziona

In Italia la vendita online è permessa solo a farmacie e negozi che hanno già titolo alla vendita di farmaci e che rispondano ai requisiti di base stabiliti dalla normativa sulla vendita a distanza. Data la tematica, è importante verificare la legalità delle farmacie online alle quali ci si rivolge, distinguibili attraverso un bollino di sicurezza condiviso a livello europeo rilasciato dal Ministero della Salute.

Il boom dei portali farmaceutici, oltre al lockdown, è da ricercare nella semplicità degli acquisti online, nella discrezione con la quale poter compiere acquisti, nella convenienza delle offerte e nella disponibilità, potendo fare shopping 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Una pratica che coinvolge non solo i giovani ma che sta prendendo piede anche tra gli over 65.

Parlando di prodotti, secondo l’ultimo rapporto IQVIA il comparto della cura della persona ha registrato vendite online per 141,3 milioni con la sottocategoria dei prodotti di bellezza che ha fatturato ben 59,6 milioni di euro, il 13,8% in più rispetto al 2020.

Live Shopping, le compere del futuro

In questo quadro si inseriscono nuove iniziative volte al rendere il mercato degli acquisti online sempre più coinvolgente. Il Gruppo Farmacie Italiane, da tempo in prima linea nell’adozione di nuovi strumenti digitali con cui migliorare il processo d’acquisto e fornire esperienze innovative ai consumatori, lo scorso 18 novembre ha mandato in onda la prima diretta di Live Shopping sul sito Farmacialoreto.it. Per il progetto, Farmacie Italiane si è rivolto a Marlene, la soluzione di Live Shopping tra le prime a portare questo canale in Italia

Innovativo strumento di comunicazione e marketing, il Live Shopping permette di creare eventi live sul proprio sito e-commerce durante i quali i potenziali clienti possono intervenire tramite apposite chat per porre domande ai presentatori. Quest’ultimi sono degli esperti e professionisti del settore con il compito di illustrare i prodotti oggetto del Live Shopping e conversare con il pubblico. Un modo per combinare l’esperienza di shopping online con momenti di intrattenimento e interazione, coniugando il processo d’acquisto dell’e-commerce classico ad una dimensione più umana che caratterizza l’acquisto nei punti vendita fisici.

Nel caso di Farmacia Loreto Gallo la prima diretta, realizzata in collaborazione con Filorga, ha visto alla conduzione la Dott.ssa Sabrina Rispoli, farmacista e responsabile Customer Care di Farmacia Loreto, e la Training Manager di Filorga Chiara Pattacini. Durante la live sono stati condivisi consigli sugli step per una perfetta beauty routine e illustrato gli usi e le applicazioni di 9 prodotti Filorga con l’ausilio di una modella. La live ha registrato un’intensa partecipazione con migliaia di utenti che hanno approfittato di questo momento di dialogo e interazione per chiedere informazioni e consigli alle esperte tramite l’apposita chat.

Il successo del Live Shopping

A giudicare dai numeri, la live è stata un vero successo. Gli utenti collegati durante la diretta sono stati 7.000, le visualizzazioni nelle 24 ore successive 30.000 mentre gli ordini ricevuti sono stati 6800, di cui i primi 300 arrivati solo dopo 20 minuti di live.

Le vendite non sono rimaste confinate alla farmacia online ma si sono ripercosse anche nelle 48 farmacie e 18 parafarmacie del Gruppo presenti nel Paese. Ad incrementarle l’esclusivo codice sconto presentato durante la diretta e valido sia per gli acquisti online che negli store fisici, che in questo caso hanno registrato un forte incremento: +135% nelle 48 ore successive alla live.

“L’integrazione fra esperienza in negozio ed esperienza online è uno degli aspetti di maggiore importanza per Farmacie Italiane e per il tipo di esperienza che puntiamo a fornire su Farmacia Loreto Gallo, non a caso concepita come una farmacia ‘omnicanale’ – ha commentato Umberto Gallo, Direttore Generale del Gruppo Farmacie Italiane – È per questo che teniamo al progetto del Live Shopping e abbiamo voluto essere tra i primi ad adottare questo canale nel campo delle farmacie online. Il Live Shopping è uno strumento fondamentale che permette ai consumatori di incontrare i farmacisti dall’altra parte dello schermo come se fossero dietro al banco”.

Con il Live Shopping assistiamo alla trasformazione della figura del farmacista come consulente omnicanale, pronto ad assistere e guidare i clienti all’acquisto su canali online come offline, davanti alla telecamera come in farmacia.