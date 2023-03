Capelli, rinforzarli con l’attività fisica?

Possiamo prenderci cura dei capelli anche facendo attività fisica. Quest’ultima infatti sembra essere in grado di influire in diversi modi anche sulla salute della nostra chioma.

Attività fisica e capelli, il collegamento

Muoversi è da sempre un mezzo per stare bene sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. I benefici dello sport sono noti e molti in numero. Ma come agiscono sui nostri capelli? Partiamo dall’effetto principale: fare attività fisica consente di far respirare alla nostra chioma una maggiore dose di ossigeno. Questo dipende dall’aumento della frequenza cardiaca legata al movimento e quindi all’aumento del flusso sanguigno.

Tale processo porta il nostro organismo a nutrire meglio tutti i nostri tessuti corporei. E i capelli non fanno eccezione. Soprattutto perché nel corso dell’attività fisica anche i follicoli piliferi, ovvero le radici dei capelli, godono delle conseguenze di una maggiore ossigenazione del sangue. Tutto ciò sostiene la fase che riguarda la crescita del capello.

Senza contare che, tra le altre cose, il muoversi favorisce anche il rilascio naturale degli oli del cuoio capelluto. Sostenendo in questo modo un maggiore nutrimento superiore delle radici dei capelli. L’attività fisica, tra le altre cose, aiuta anche a migliorare la qualità del sonno ed è noto come dormire bene sia un valido aiuto per prendersi cura della salute di questi.

Fare attenzione allo stress

Tra le cause alla base dei problemi nei capelli vi è anche lo stress. L’attività fisica è noto sia un ottimo strumento antistress proprio per la sua capacità di aumentare il benessere psicologico. Producendo minor cortisolo ci prendiamo cura del nostro corpo e di conseguenza la crescita dei nostri capelli ne risente in positivo. Lo stress infatti danneggia le cellule del bulbo pilifero favorendo la crescita di un capello debole e cagionevole di caduta ancor prima della fine del proprio ciclo.

Fare esercizio fisico aiuta a produrre serotonina ed endorfine, capaci di favorire il buon umore. Due sostanze basilari per sostenere la transizione tra la frase di crescita dei capelli a quella di arresto. Questo senza tenere conto del fatto che uno stress ossidativo molto forte può essere fattore di rischio di malattie come l’alopecia areata e cicatriziale.

Fare sport fa bene ma facciamo attenzione a quanto ne facciamo. Se l’allenamento è troppo intenso l’adrenalina e la nordrenalina prodotte possono causare un eccesso di acido lattico e squalene nel follicolo pilifero. Questi elementi corrodono la guaina interna ed esterna del capello, provocando una caduta superiore alla norma. Quindi dedichiamoci a sport come la bicicletta, il nuoto, il Nordic Walking o una camminata: buona intensità e tanti benefici.