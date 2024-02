Lorella Cuccarini: ecco come ottiene la sua forma perfetta

Lorella Cuccarini sarà una delle co-conduttrici di Sanremo. La domanda che tutti ci poniamo è la seguente: come fa a essere così in forma a 58 anni?

Lo stile di vita e l’allenamento di Lorella Cuccarini

Quando parliamo di forma, ci riferiamo in modo particolare la sua muscolatura, che le consente ancora oggi di portare a casa delle coreografie importanti dal punto di vista fisico. Ovviamente questi risultati Lorella Cuccarini li ha ottenuti disciplinando il proprio stile di vita in un modo specifico.

Nel corso degli anni la abbiamo vista esprimere diverse fisicità. Avendo iniziato a ballare a 9 anni frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo turchi, ha sempre avuto un fisico abbastanza asciutto, anche nel momento in cui non praticava professionalmente danza.

Qualche anno fa sembrava aver perso quella definizione che l’aveva sempre contraddistinta. Ora però Lorella Cuccarini appare essere in forma come non mai e la ragione di tutto ciò non è solamente il ballo.

Un’alimentazione sana senza dubbio dai suoi frutti. Ma la definizione muscolare che le consente di ballare a livelli altissimi a 58 anni dipende dal Calisthenics.

Parliamo di un approccio all’attività fisica che si basa sull’usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare di conseguenza la propria muscolatura. Il termine in italiano può essere collegato all’aggettivo calistenico, che si riferisce proprio all’allenamento in questione, basato su uno specifico esercizio o su determinati circuiti di ginnastica a corpo libero.

Questa forma di esercizio fisico si basa su movimenti eseguiti con il sovraccarico del proprio corpo, quindi di tipo naturale, come trazioni alla sbarra, piegamenti su braccia e sit up. E ancora su movimenti di riscaldamento eseguiti a corpo libero.

Esercizi per definire il fisico e rafforzalo

Sono esercizi questi che hanno, alla fine, lo scopo di rafforzare la muscolatura e definire il fisico. E basta vedere la definizione del corpo di Lorella Cuccarini per capire che questo tipo di allenamento faccia parte della sua quotidianità.

Nello specifico la presentatrice accorpa due tipi di allenamento, il calistenico e quello metabolico. Quest’ultimo consiste nel sollevare i pesi per aumentare la massa magra e attivare il metabolismo. Quando non può chiudersi in palestra opta per una lunga camminata di almeno mezz’ora al giorno, condotta ad andatura sostenuta.

Per quanto riguarda l’alimentazione consuma 5 pasti al giorno, non facendosi mancare pasta o riso soprattutto integrali, mentre tende a non consumare troppo pane. Dà maggiore spazio a frutta secca e semi in grado di darle tutti i nutrienti di cui ha bisogno.