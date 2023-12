Rimanere in forma in inverno, ecco come

Come rimanere in forma in inverno? Le festività che questa stagione porta con sé spingono le persone a domandarsi come evitare di mettere su chili di troppo. Vediamolo insieme.

Ecco come rimanere in forma in inverno

Durante questo periodo, pur non essendo dei grandi mammiferi che vanno in letargo, complice qualche sgarro di troppo, rischiamo di accumulare un po’ di grasso anche per via dei ritmi rallentati. Il freddo non ci fa uscire o muoverci con gioia all’aperto e di conseguenza tendiamo a rimanere chiusi. Muovendoci di meno.

Se ci chiediamo come rimanere in forma d’inverno e abbiamo paura che non vi siano metodi accessibili, possiamo calmarci nell’immediato. Non è poi così difficile allenarsi e muoversi nel corso della stagione fredda. Basta un po’ di buona volontà e un pizzico di organizzazione.

Come rimanere in forma in inverno passa prima di tutto attraverso il muoversi il più possibile. Non importa come o dove. Quello che dobbiamo fare ed essere abbastanza attivi e camminare ogni qualvolta ne abbiamo l’occasione. Possiamo addirittura ballare o sfruttare dei videogiochi che ci consentano di non rimanere fermi. Al chiuso possiamo fare pilates, yoga e addirittura kick boxing se ci organizziamo al meglio. Anche se non ci rechiamo in palestra. Talvolta basta semplicemente andare a piedi piuttosto che prendere l’autobus o la macchina.

Come rimanere in forma in inverno passa anche attraverso la pratica del mindful eating. In poche parole si tratta di nutrirci con consapevolezza. Questo significa seguire una dieta sana ed equilibrata avendo cura di mangiare lentamente e masticando almeno 20 o 30 volte ogni boccone. In questo modo il nostro corpo riuscirà a farci sentire effettivamente quando siamo sazi.

Basta fare un po’ di attenzione

Ovviamente qualche sgarro a Natale è concesso: il consiglio però è quello di muoversi con oculatezza tra le porzioni e utilizzare le spezie per condire piuttosto che salse troppo elaborate. Gli esperti sottolineano come dovremmo preferire alimenti lavorati il meno possibile, dando spazio a frutta e verdura di stagione, carne e pesce fresco, uova, cereali integrali e legumi. Senza farci mancare semi e frutta secca. Non dovremmo mai dimenticare di consumare delle proteine, anche se vegetali, in ogni pasto in modo tale da costringere il nostro organismo a bruciare più calorie.

Se cerchiamo come rimanere in forma in inverno scopriremo che ha una forte importanza anche ciò che beviamo. Dobbiamo dire no alle bevande alcoliche e zuccherate ma favorire spremute e succhi naturali. Dobbiamo fare attenzione anche alle cosiddette bevande considerate salutari perché potrebbero apportare delle calorie inutili. Infine, ma non per importanza, dobbiamo assicurarci di dormire abbastanza.