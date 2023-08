Olio 31, cosa è e fa bene?

L’olio 31 è un rimedio naturale di cui si sente parlare molto negli ultimi tempi. Scopriamo insieme cosa è e quali sono i suoi benefici.

Cosa è l’olio 31

L’olio 31 è un mix di oli essenziali, ovviamente estratti da piante farmaceutiche. Si tratta di una ricetta molto antica, di origini svizzere, che ha mostrato di avere diversi effetti benefici sul corpo umano. Ora, non ci troviamo davanti a una pozione magica, ma agli ottimi risultati che è possibile raggiungere quando si utilizzano bene delle erbe officinali.

La miscela alla base dell’Olio 31 non è stata creata a caso. Sono stati combinati infatti 31 oli essenziali in base alle loro proprietà terapeutiche, rinfrescanti, tonificanti, balsamiche. E per tale ragione è spesso utilizzato quando si vogliono approcciare particolari problemi senza ricorrere a fans o altre tipologie di antidolorifici.

L’olio 31 può cambiare la sua formulazione a seconda di chi lo produce e alla ricetta scelta. Ciò non toglie che vi siano delle erbe officinali che non mancano mai, come il ginepro, il rosmarino, la salvia, l’eucalipto, l’arancio, la menta piperita, il timo, la lavanda. Spesso contiene anche cumino, coriandolo e abete siberiano. Sono i principi attivi degli oli essenziali a rendere l’olio 31 efficace.

Dobbiamo ricordare che parliamo di un prodotto molto concentrato e molto potente. Per questa ragione ne vanno utilizzati piccole dosi. Grazie al suo effetto balsamico, sfregato sul petto può favorire la respirazione se si è congestionati. Ne basta una goccia.

Ottimo anche per dolori muscolari

Allo stesso modo può essere spalmato su muscoli e articolazioni per combattere il dolore. Diluito in acqua, bastano pochissime gocce, è un ottimo supporto per il mantenimento di una corretta igiene orale. Non deve essere considerato la panacea di tutti i mali e se si ha un problema è consigliato comunque consultare un medico. Ma soprattutto per i dolori muscolari è un aiuto spesso inaspettato ma efficace.

Alcune gocce diluite in acqua o all’interno di un diffusore supportano una pulizia adeguata della casa.

Se vogliamo quindi prenderci cura di noi stessi in modo naturale possiamo affidarci all’olio 31 per approcciare quei piccoli disturbi che si presentano nel corso della nostra quotidianità. Le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie consentono di usarlo come un valido strumento per la curarci. Attenzione però alle erbe che lo compongono. Accertatevi di non essere allergici a quelle presenti.

Per il resto bastano poche gocce ed è possibile contare su un alleato davvero potente contro piccoli dolori e problematiche.