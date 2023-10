Aerofagia, rimedi naturali

È possibile combattere l’aerofagia con metodi naturali. Questo disturbo gastrointestinale è causato dall’ingestione di aria che a lungo andare può causare fastidi e disagio.

I sintomi dell’aerofagia

L’aerofagia può rivelarsi un malessere importante a causa della sensazione di pienezza, del gonfiore addominale, del dolore e della frequente eruttazione che affligge chi ne soffre. Nulla è perduto però, dato che esistono dei rimedi naturali in grado di far diminuire i sintomi e portare la qualità della vita di chi soffre di aerofagia a un livello più che decente.

Come ho già sottolineato l’aerofagia è l’ingestione involontaria di aria nel corso dell’assunzione di bevande o cibi. Il suo accumulo può causare dei malesseri fastidiosi. La prima cosa da fare per affrontare al meglio questo disturbo è quello di regolare l’alimentazione in modo tale da consumare solo cibi che non favoriscano questo stato di cose.

Non dobbiamo infatti consumare o limitare fortemente le bevande gassate, legumi come i fagioli, verdure come i cavolfiori che possono favorire la fermentazione e quindi l’accumulo di gas all’interno dell’intestino. Dobbiamo optare invece per pasti più frequenti e leggeri in modo tale da non mettere troppo al lavoro il nostro apparato digerente.

Piccoli trucchi per stare meglio

Anche masticare in modo accurato può aiutarci a combattere l’aerofagia. Rischiamo infatti di ingerire meno aria se mastichiamo lentamente e più a lungo. È importante anche evitare di parlare mentre si mangia. Un rimedio naturale abbastanza valido per combattere contro questo disturbo e l’assunzione di infusi di erbe che aiutino a digerire.

Ve ne sono in particolare di molto valide, come la tisana al finocchio, quella menta e la camomilla. Bere dopo i pasti o prima di andare a letto infusi di queste piante può favorire la digestione. E di conseguenza ridurre il rischio di gonfiore addominale. Anche l’attività fisica può aiutarci contro l’aerofagia. Lo fa prevenendo il ristagno di gas nell’intestino e migliorando proprio la motilità dell’organo. Camminare dopo aver mangiato, ormai lo sappiamo, ci aiuta a digerire.

L’aerofagia può peggiorare anche a causa dello stress: un rimedio naturale in questo caso è quello di mettere in atto tecniche di rilassamento e respirazione e praticare dello yoga. Se vogliamo stare bene e non farci vincere l’aerofagia dobbiamo anche limitare il consumo di alcol e caffeina, dato che entrambi possono irritare l’apparato digerente e di conseguenza favorire la creazione di gas.

Possiamo quindi combattere questo disturbo semplicemente lavorando su alcune abitudini. Mangiare sano, fare movimento ed evitare alimenti che possano fermentare e irritare rappresentano la chiave di tutto.