Influenza intestinale, come affrontarla

Come affrontare l’influenza intestinale? E’ qualcosa che dobbiamo imparare a gestire soprattutto d’estate, quando le alte temperature favoriscono una maggiore disidratazione.

Come gestire l’influenza intestinale

Quando arriva l’estate, tra viaggi, vacanze, pasti fuori casa e temperature elevate, può capitare di dover fare i conti con quella che comunemente viene chiamata “influenza intestinale”. In realtà, nella maggior parte dei casi si tratta di una gastroenterite, cioè un’infiammazione dello stomaco e dell’intestino che può essere provocata da virus, batteri o altri microrganismi. I sintomi più comuni sono diarrea, nausea, vomito, crampi addominali e talvolta febbre.

In estate bisogna prestare particolare attenzione alla disidratazione. Caldo, sudorazione, diarrea e vomito possono infatti far perdere rapidamente acqua e sali minerali. Il primo obiettivo, quindi, è reintegrare i liquidi. Bere a piccoli sorsi e con frequenza può essere più facile da tollerare, soprattutto quando è presente anche il vomito.

In caso di perdite importanti, le soluzioni reidratanti orali possono aiutare a recuperare acqua e sali. E’ raccomandato di evitare, invece, bevande molto zuccherate, succhi di frutta e integratori destinati allo sport, che non sono la scelta ideale per affrontare una gastroenterite.

Anche l’alimentazione va gestita con buon senso. Non è necessario digiunare a lungo. Quando l’appetito ritorna, si può riprendere gradualmente a mangiare scegliendo cibi semplici e facilmente digeribili. È preferibile evitare temporaneamente pasti molto grassi, elaborati o particolarmente speziati, lasciando che l’apparato digerente recuperi con calma.

Attenzione alla prevenzione importante

Durante una gastroenterite estiva è inoltre importante non sottovalutare il caldo. Restare in un ambiente fresco, riposare ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde aiuta a ridurre ulteriori perdite di liquidi. Il rischio è maggiore per bambini piccoli e anziani, che possono disidratarsi più facilmente.

L’estate richiede attenzione anche alla prevenzione. Le alte temperature possono favorire la proliferazione di microrganismi negli alimenti, aumentando il rischio di gastroenteriti e intossicazioni. Conservare correttamente cibi deperibili, rispettare le scadenze, lavarsi bene le mani e prestare attenzione agli alimenti consumati crudi sono semplici abitudini che possono fare la differenza.

Nella maggior parte dei casi la l’influenza intestinale tende a risolversi spontaneamente. Tuttavia, se vomito e diarrea sono intensi o persistenti, compaiono segni di disidratazione, sangue nelle feci, febbre importante o un peggioramento delle condizioni generali, è opportuno contattare un medico. Una particolare prudenza è necessaria per bambini molto piccoli, anziani e persone fragili.

Talvolta basta fare attenzione per affrontare e gestire al meglio patologie che sembrano semplici ma che se non affrontate adeguatamente rischiano di debilitare.