I 4 disturbi più comuni ai denti

I disturbi ai denti sono piuttosto frequenti e possono insorgere in qualsiasi momento. Alcuni sono la conseguenza di una scarsa igiene orale, altri derivano da traumi oppure da un disallineamento dei denti. Tra questi disturbi, i più comuni sono: le carie, gli ascessi, le malocclusioni e i traumi dentali. In genere possono avere delle ripercussioni sulla salute, se non vengono risolti con un trattamento da parte del dentista. La masticazione è un’azione importante a cui va dato tempo. Infatti, come afferma L’Altra Medicina Magazine, una masticazione prolungata e lenta dà inizio a una pre-digestione minima per facilitare il lavoro di stomaco e intestino. Esaminiamo in dettaglio quali sono i problemi più comuni che richiedono una visita dal dentista per avere denti sani.

Carie

Dopo aver bevuto o mangiato, i residui alimentari si fissano sui denti e la placca che si forma deve essere rimossa ogni giorno, per evitare la formazione di tartaro. I batteri presenti in bocca si vanno a fissare sui denti per la presenza della placca dentale e del tartaro, trasformando lo zucchero dei residui in acido. L’acidità va a danneggiare lo smalto, permettendo ai batteri di trasferirsi all’interno del dente nella dentina. Qui si forma la carie e il dente comincia a diventare sensibile al caldo e al freddo. Se non viene curato dal dentista subito, la situazione può peggiorare fino ad arrivare al mal di denti, in quanto è stata intaccata la polpa. Se viene lasciata senza cure per un tempo prolungato, la carie può trasformarsi in infezione che va a distruggere la polpa del dente.

Ascesso dentale

È la conseguenza di un dente rotto, di una carie o di un dente non curato ed è dovuto a un’infezione batterica. I batteri si moltiplicano a livello del nervo del dente e i sintomi sono: gengive gonfie e arrossate, sanguinamento, problemi a masticare, affaticamento e febbre. La reazione all’infezione è la formazione di pus. Le complicazioni di un ascesso dentale causano ad esempio la perdita del dente. I batteri, nei casi gravi, arrivano al cuore attraverso i vasi sanguigni propagando l’infezione.

Malocclusione

La maggior parte delle malocclusioni è di origine genetica o ereditaria. È il motivo per cui i membri di una famiglia potrebbero presentare lo stesso tipo di malocclusione come l’affollamento dentale o il morso aperto. Esistono altri fattori esterni che possono esserne la causa quali un trauma subito o la perdita di denti. I problemi che ne scaturiscono sono di varia natura e si presentano nel breve periodo oppure nel tempo.

Il sorriso ha un ruolo importante per l’estetica e i denti storti possono intaccare la fiducia in se stessi e nei rapporti con gli altri. Diversa è la questione della funzione dei denti per cui una malocclusione rende difficile masticare oppure può interferire nella fonetica. La scorretta posizione dei denti ha effetti anche sulle articolazioni in base al funzionamento della mascella. Significativi miglioramenti possono essere ottenuti, anche in età adulta, grazie a un apparecchio trasparente che permette di muovere delicatamente i denti nella posizione desiderata. La correzione tramite allineatori è necessaria per pochi mesi,nei casi di lievi malocclusioni, o più a lungo, per casi gravi diagnosticati da un dentista esperto.

Traumi dentali

È il danno causato alla corona o alla radice del dente. La crepa allo smalto non comporta la perdita di una parte del dente, ma causa una maggiore sensibilità al freddo e al caldo. La frattura del dente ha come conseguenza invece la perdita di una parte del dente e dà un dolore sopportabile. Se la frattura si estende al nervo vi è dolore durante la masticazione. Se la frattura coinvolge la radice, il dente si sposta. In una lussazione parziale il dente può essere spostato e toccarlo risulta doloroso. Nel caso di una lussazione completa invece il dente viene espulso.

In conclusione, questi sono i 4 disturbi dentali più comuni. È evidente, da tali approfondimenti, che una cura giornaliera così come visite annuali presso dentisti specializzati, siano fondamentali per la cura della propria dentatura e per evitare di avere problematiche specifiche.