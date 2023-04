Prendersi cura del sorriso in vacanza: 7 consigli

Con l’arrivo del bel tempo, non si può fare a meno di pensare alle tanto sospirate vacanze, le quali consentono, almeno una volta all’anno, di abbandonare la routine quotidiana, troppo spesso fatta di tedio e monotonia; c’è però una cosa alla quale non è possibile dire stop neanche quando si parte per le vacanze: l’igiene orale.

L’impegno quotidiano da dedicare a questa buona abitudine non è certo elevato e permette di ridurre al massimo il rischio di sviluppare carie, tartaro, ipersensibilità, ascessi, alitosi e altri problemi, più o meno gravi.

In questo articolo forniremo 7 consigli utili che aiuteranno chi sta per partire per le vacanze a prendersi cura dei propri denti ovunque decida di andare.

Portare con sé tutto il necessario per la corretta pulizia dei denti

Per continuare a sfoggiare un sorriso sano e smagliante anche durante le vacanze estive è necessario, per prima cosa, ricordarsi di mettere in valigia tutto il necessario.

Naturalmente, a meno che non si decida di andare in vacanza in luoghi selvaggi, dove non esistono negozi o supermercati, è anche possibile acquistare tutto direttamente sul posto, oppure, nel caso in cui le vacanze durassero diverse settimane, ricorrere al web.

Indipendentemente da dove si intende acquistare i prodotti per l’igiene orale da utilizzare in vacanza, è bene accertarsi di avere con sé, oltre allo spazzolino e al dentifricio, anche scovolino o filo interdentale, collutorio e puliscilingua.

Per essere certi di curare al meglio l’igiene orale, è importante optare per prodotti di alta qualità, come quelli disponibili sul sito https://www.sunstargum.com/it-it/.

Non solo pulizia: altri prodotti da non dimenticare

Oltre ai prodotti da utilizzare per pulire i denti quotidianamente, è preferibile portare con sé in vacanza anche tutto l’occorrente da utilizzare in caso di problemi quali dolore, afte, piccole lesioni del cavo orale, bocca secca, alitosi e via dicendo.

Un piccolo kit di emergenza potrebbe rivelarsi non solo utile, ma persino indispensabile per evitare di dover trascorrere le vacanze con un insopportabile mal di denti.

Continuare a lavare i denti regolarmente

Anche quando si parte per un lungo viaggio, è fondamentale lavare i denti con regolarità. Per questo, anche nel caso in cui si dovessero trascorrere più giorni in treno, in automobile o in nave, oppure si optasse per una vacanza avventura, sarà indispensabile ricordarsi di spazzolare i denti dopo i pasti principali e prima di addormentarsi.

Naturalmente, oltre allo spazzolino, è necessario utilizzare, una volta al giorno, lo scovolino o il filo interdentale, così da eliminare i resti di cibo dagli spazi interdentali.

Quando non è possibile utilizzare lo spazzolino, ricorrere alle gomme da masticare

È vero, non sono efficaci quanto il dentifricio, ma un po’ di aiuto lo forniscono e risultano davvero indispensabili quando non è possibile spazzolare i denti. Stiamo parlando dei chewing gum, le classiche gomme da masticare che, quando si parte per le vacanze, è indispensabile avere sempre con sé.

In particolare, è necessario optare per quelle senza zucchero e contenenti xilitolo, le quali potranno essere masticate per qualche minuto anche tra un panino al volo e una visita al museo, oppure in spiaggia, dopo aver gustato un gelato rinfrescante. Oltre a eliminare i resti di cibo, favoriscono la salivazione, grande alleata della salute del cavo orale.

Evitare il consumo di dolci o bevande zuccherate o gassate

Concedersi qualche piccolo sfizio è lecito, soprattutto quando si è in vacanza, ma se non si ha la possibilità di lavarsi i denti subito dopo o di masticare una gomma, meglio evitare di consumare alimenti fuori pasto, soprattutto se si tratta di brioches, caramelle, cioccolata e, in generale, alimenti ricchi di zuccheri.

Lo stesso discorso vale per le bevande zuccherate, compresi i succhi di frutta, e gassate.

Consumare alimenti amici dei denti

Un ottimo metodo per salvaguardare la salute del cavo orale anche durante le vacanze e i viaggi consiste nello scegliere alimenti che permettono di mantenere i denti puliti e stimolare la salivazione. Tra questi rientrano in particolare le verdure come il sedano, il cetriolo e la carota, da mangiare crudi, nonché le mele e altri tipi di frutta.

Sostituendo questi alimenti ai classici snack dolci o salati si farà un grande favore non solo alla bocca, ma a tutto l’organismo.

Prima di partire, meglio sottoporsi a una visita odontoiatrica

Per evitare spiacevoli sorprese, è sempre preferibile, prima di partire, sottoporsi a una visita odontoiatrica. In questo modo si potranno rilevare e risolvere eventuali problemi prima che si presentino, evitando di ritrovarsi con un terribile mal di denti e una guancia gonfia proprio durante le tanto agognate vacanze.

Durante la visita, se non si rilevano problemi particolari, si potrà anche decidere di sottoporsi a una detartrasi e a uno sbiancamento dentale, così da poter sfoggiare un sorriso davvero perfetto e splendente.