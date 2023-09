Salute dentale, come organizzare al meglio la prevenzione

Sappiamo alla perfezione quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo fin da quando si è piccoli. L’igiene personale fa la differenza, dal momento che rappresenta la prima barriera di prevenzione rispetto all’insorgere di varie tipologie di problematiche. Come ad esempio l’igiene dentale, che comporta delle attività che vanno necessariamente svolte giorno dopo giorno e condizionano lo stato di salute complessivo.

Senza prestare la dovuta attenzione alla salute dei propri denti, infatti, il rischio è di ritrovarsi ad affrontare dei problemi odontoiatrici, affidarsi alle cure di professionisti come uno gnatologo Roma o in altre città d’Italia per riuscire a venire a che capo di problematiche che si possono trascinare anche per anni e anni.

L’importanza di lavare i denti ogni giorno

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che fanno inevitabilmente la differenza. Ad esempio, il fatto di prendersi cura dei propri denti con cadenza giornaliera. Per lavare i denti in maniera il più efficace possibile serve usare anche degli strumenti adeguati. Quindi, è fondamentale impiegare quotidianamente sia lo spazzolino che il dentifricio, al termine di ogni pasto. Di conseguenza, è necessario lavarsi i denti quantomeno tre volte al giorno, un’attività che deve durare almeno due minuti.

In questo modo, si avrà la certezza di aver provveduto alla rimozione di tutta la placca batterica, o buona parte comunque, che si trova depositata sulla superficie dei vari denti. In tal senso, si rivela fondamentale il fatto di rimuovere i residui di cibo che, a lungo andare, possono provocare un gran numero di problematiche, anche piuttosto gravi.

Si consiglia di provvedere a spazzolare in modo preciso e attento sia i denti presenti sull’arcata superiore sia i denti di quella inferiore. Per questo motivo, anche la scelta dello spazzolino fa la differenza. La soluzione migliore è rappresentata da quegli spazzolini che sono dotati di una testina piccola o media. In questo modo, è in grado di raggiungere senza troppi problemi ogni area della bocca. La durezza delle setole? La cosa migliore è che abbia delle setole di durezza media.

Gli altri consigli da seguire

Anche il filo interdentale può rivelarsi uno strumento estremamente funzionale alla necessità di tenere curati i propri denti. Si tratta di un oggetto che permette di completare la pulizia delle due arcate dentali e che va a integrarsi, e mai a sostituire, questo è importante chiarirlo, l’uso dello spazzolino da denti. Il file interdentale è un sistema piuttosto efficace per togliere la placca da tutte quelle micro aree che non si riescono a raggiungere di solito utilizzando lo spazzolino.

Se lo spazzolino va sostituito con una cadenza bimestrale, è giusto mettere in evidenza come l’igiene dentale, che viene svolta da un dentista o igienista professionista, è fondamentale da portare a termine due volte, almeno una, all’anno. Di conseguenza, cercate di programmare sempre per tempo questo appuntamento, in maniera tale da evitare ogni scusa e da far rimanere i vostri denti sempre perfettamente in salute e puliti.

È chiaro che un altro aspetto che può fare la differenza sul lungo termine è legato alle proprie abitudini alimentari. È chiaro che lo sviluppo della placca batterica si può tenere a bada non solo usando di frequente lo spazzolino e sottoponendosi al trattamento dell’igiene, ma anche cercando di evitare un consumo eccessivo e smodato di alimenti dolci o con un’elevata percentuale di zuccheri. In tal senso, quindi, la cosa migliore da fare è quella di puntare su una dieta piuttosto equilibrata, in cui sia frutta che verdura non dovrebbero mai mancare. Non solo, dal momento che si dovrebbe cercare di prediligere dei cibi in cui si trovano buone percentuali di vitamine e minerali essenziali. Qualche esempio? Cercate di optare per alimenti caratterizzati da una buona ricchezza in termini di potassio, sodio, ferro, calcio, magnesio, vitamina C, vitamina D e vitamina A.