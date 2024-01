Perché scegliere la Turchia invece dell’Italia per un trapianto di Capelli?

Il paese turco è famoso per avere una cultura millenaria e delle città bellissime, fra cui Istanbul. Tuttavia oggi molte persone si muovono dall’Italia alla volta della Turchia per il trapianto dei capelli. Si tratta, infatti, di una tecnica chirurgica necessaria per combattere la calvizie genetica, per cui non c’è altro tipo di rimedio. Sono tantissimi gli studi a confermarlo. Nella maggior parte dei casi si parla di calvizie ereditaria: in sostanza toccherà prendersela con qualcuno dei nostri avi.

La colpa, però, sembra sia di una proteina o, più precisamente, della mutazione genetica di un gene che dovrebbe occuparsi di codificare la proteina Map2, uno degli “ingredienti” fondamentali dei nostri capelli. La vera responsabile della calvizie, quindi, sarebbe una mutazione genetica, peraltro molto più frequente negli uomini, che ridurrebbe la quantità di follicoli determinando, quindi, quella che gli esperti preferiscono definire alopecia androgenetica.

Per quanto in futuro si ipotizzi si possa contare su tecniche evolute di modifica genetica, oggi la soluzione migliore resta ancora quella del trapianto di capelli e la Turchia è certamente una delle mete preferite dagli uomini. Rivolgersi a centri medici specializzati in Turchia è particolarmente comodo e vantaggioso per diverse ragioni, tra cui inevitabilmente ci sono sia i costi contenuti, sia i ridottissimi tempi di attesa.

Prezzi molto competitivi

Il costo della vita in Turchia è molto più basso rispetto alla media italiana. Di conseguenza anche gli stipendi si adeguano a tale standard, che in media viaggiano sui 400 euro mensili. Ciò significa che alcuni servizi, come per l’appunto quelli medici, si pagheranno quattro volte meno rispetto al Bel Paese.

Un simile vantaggio non è certo da sottovalutare, soprattutto per affrontare un trapianto di capelli che non è certo qualcosa di veramente economico, anzi. Basti pensare a quanto per gli italiani appaia proibitivo il costo di un trapianto di capelli senza neanche aver mai provato a quantificarne correttamente i costi. È opinione diffusa, infatti, che un trapianto di capelli costi tantissimo eppure il numero di persone che effettivamente approcciano all’idea del trapianto sono relativamente poche: il punto è probabilmente legato alla percezione che abbiamo sempre avuto sui reali costi dell’operazione. La Turchia è riuscita a guadagnare un enorme vantaggio competitivo, quindi, anche grazie al passaparola: i prezzi contenuti hanno poi fatto il resto.

Liste d’attesa molto corte

Il secondo aspetto da sottolineare è quello dei tempi di attesa. Pur potendo sostenere il costo di un trapianto di capelli in una clinica italiana, spesso ci si imbatte in lista di attesa lunghissime, con tempi che possono superare molti mesi di attesa. Le liste di attesa sono spesso strapiene e i tempi d’attesa tendono clamorosamente ad allungarsi, nonostante le disponibilità economiche. Se ai tempi di attesa sommiamo i tempi di degenza, è evidente quanto il nostro paese appaia assolutamente poco competitivo rispetto alla Turchia.

In Turchia l’alta specializzazione del personale medico e la presenza di tante cliniche di qualità permette di ridurre i tempi e tagliare le liste d’attesa con risultati apprezzabili in poco tempo. Gli investimenti nel settore, oltre che nell’elevato livello di specializzazione, consentono alle cliniche turche di favorire interventi continui e ripetuti, riducendo le attese e determinando l’impennata di coloro che scelgono di raggiungere Ankara per un intervento.

I pacchetti all-inclusive

Ma la soluzione vincente messa in piedi dalle cliniche turche è forse quella dei pacchetti “tutto compreso”. Pensare di partire per raggiungere un paese con abitudini, stili di vita e lingua totalmente differenti dai nostri, non è certo semplice. Ecco, quindi, la soluzione geniale.

Sottoporsi a un’operazione chirurgica in un paese che non si conosce è difficile ed è proprio per questo che le cliniche hanno ideato dei pacchetti “all-inclusive” per tutti i pazienti stranieri. Oggi chiunque scelga la Turchia per un trapianto di capelli, oltre che pagare la mera prestazione, potrà acquistare pacchetti completi e godersi, perché no, anche le bellezze di Istanbul.

Oltre al costo del trapianto, il pacchetto comprende il viaggio di andata e ritorno, il pernottamento in un hotel del centro di Istanbul e un interprete che possa mediare fra il paziente e lo staff medico. Proprio quest’ultimo aspetto ci sembra sia davvero quello determinante: anche quando ci rivolgiamo ad un medico o ad una clinica italiani, per qualsiasi tipo di prestazione, abbiamo sempre il timore di non capire fino in fondo cosa ci dirà il medico. Figuriamoci se dovesse accadere lo stesso con un medico straniero e in una struttura straniera, magari lontani dalla famiglia e soprattutto dalla cosiddetta comfort zone. Sentirsi “coccolati”, quindi, è un plus che non ha prezzo.

Tecnologia all’avanguardia

In Turchia è possibile usufruire di tutte le tecnologie più moderne per il trapianto di capelli. Come ben riassunto da LaStampa, sono due le principali tecnologie utilizzate per il trapianto. La più popolare è la FUE. Indolore e non invasiva, consiste nel prelevare i singoli follicoli del paziente in zone ancora attive e trapiantarli dove necessario.

L’equipe medica dovrà quindi valutare come impiantare i follicoli per ottenere un risultato che sia il più naturale possibile. Dopo un primo periodo i capelli trapiantati cresceranno normalmente e naturalmente. In alternativa, c’è un’altra tecnica che vale la pena considerare. Il trapianto di capelli DHI prevede sempre il prelievo di follicoli attivi, ma l’impianto avviene con una particolare penna Choi. Non bisognerà estrarre nuovi bulbi e ci sono molte più possibilità di ottenere il risultato desiderato.

In conclusione: perchè la Turchia?

Scegliere la clinica giusta, come ad esempio Capilclinic, permette di ottenere un risultato fenomenale a prezzi ridotti. Soprattutto, poi, l’assistenza fornita al paziente trasformerà un tranquillo intervento chirurgico in una vera e propria vacanza. I costi contenuti, le liste di attesa brevissime, l’assistenza a 360 gradi, le soluzioni integrate e i pacchetti all inclusive rendono sicuramente tutto più semplice. Si tratta della soluzione ideale per chi vuole rimediare definitivamente alla calvizie.