I rimedi più diffusi per combattere i dolori mestruali

Il ciclo mestruale porta con sé spesso e volentieri, purtroppo, diverse problematiche a livello di salute. I classici dolori che si manifestano nel basso ventre possono, in alcuni casi, diventare estremamente fastidiosi, andando a condizionare notevolmente la normale quotidianità.

Per molte donne dunque la dismenorrea, ovvero i dolori tipici legati alle mestruazioni, possono diventare un elemento invalidante, che impedisce le normali attività della vita quotidiana, dall’andare a scuola, al lavoro, fino anche solo a prepararsi da mangiare o in generale, stare in piedi. Fortunatamente, esistono dei rimedi per i dolori mestruali molto efficaci che vengono in soccorso delle donne in questa dolorosa fase del mese: scopriamo quali sono.

I sintomi tipici causati dal ciclo mestruale e i rimedi farmaceutici

Abbiamo già parlato dei forti dolori che vanno a colpire il basso ventre, producendo in modo specifico una serie di crampi particolarmente fastidiosi. Tuttavia, questi sono solo la punta dell’iceberg: infatti, i crampi all’addome sono spesso accompagnati da mal di testa, vomito, senso di stanchezza e nausea. Per combattere questi sintomi, esistono prodotti di automedicazione che possono davvero garantire un grande sollievo. Parliamo nello specifico dei FANS, Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei, che con la loro azione antidolorifica e antinfiammatoria, donano sollievo nel giro di poco tempo dalla loro assunzione.

Sono facilmente reperibili in farmacia, a volte è necessaria la ricetta medica ma, spesso sono disponibili liberamente. Si possono trovare in compresse o bustine, permettendo a ciascuno di scegliere la soluzione più comoda in base alle proprie esigenze: per esempio, le compresse sono di solito di piccole dimensioni, quindi facili da ingerire, le bustine necessitano normalmente di essere sciolte in un bicchiere d’acqua. Esistono anche delle versioni orosolubili che si sciolgono direttamente sulla lingua e sono quindi più pratiche per chi è spesso in giro.

Questi farmaci sono indicati per diversi tipi di dolore e sono quindi un ottimo alleato anche per i tipici dolori mestruali indicati poco sopra, riuscendo a dare sollievo quanto basta per poter portare avanti la propria routine quotidiana.

Sport e tisane

I farmaci non sono gli unici rimedi per i dolori mestruali. Infatti, se è vero che fare attività sportiva non è certo consigliato nei primissimi giorni del ciclo mestruale, con il passare dei giorni un po’ di esercizio fisico potrebbe dare un ottimo contributo per ridurre quei fastidi tipici legati ai dolori mestruali. Meglio prediligere attività più “dolci”, come ad esempio pilates e yoga.

Inoltre, anche le tisane calde possono rappresentare un ulteriore supporto per contrastare i dolori del ciclo: nello specifico, risultano essere molto efficaci malva, finocchio e camomilla, ma anche achillea ed echinancea.