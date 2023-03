Le 5 cause più frequenti del dolore addominale

Il dolore addominale è un disturbo che può diventare particolarmente fastidioso o intenso, soprattutto per chi soffre di specifiche patologie. In alcuni casi si ripresenta molto spesso, cosa che ovviamente dovrebbe consigliare a chi ne soffre di rivolgersi al proprio medico di famiglia. In altri casi invece si tratta di un sintomo che si presenta solo sporadicamente, in concomitanza con alcuni comportamenti. Tra le diverse cause alcune sono molto più frequenti rispetto ad altre, vediamo le principali.

La gastroenterite

La gastroenterite è una patologia che si può manifestare in modo repentino, non necessariamente dopo un pasto, a volte anche durante un viaggio in località esotiche. Tra le principali cause della gastroenterite ci sono virus e batteri, che si annidano nel tratto digerente causando infezioni che possono risultare particolarmente fastidiose. La gastroenterite virale è anche nota come influenza intestinale, si sviluppa senza alcun genere di preavviso. Nel caso della gastroenterite batterica invece spesso si manifesta dopo aver consumato un pasto. In entrambi i casi sono comunque solitamente gli alimenti, o l’acqua, a trasportare l’agente patogeno nel nostro sistema digerente.

Cattiva digestione

Fare un pasto troppo abbondante, consumare alimenti poco salutari in grandi quantità ed esagerare con alimenti moto ricchi di grassi sono comportamenti che possono portare ad avvertire un certo dolore addominale. In molti casi si tratta di un sintomo sporadico, di breve durata, a cui si pone rimedio senza dover ricorrere alle cure dei sanitari.

Appendicite o peritonite

L’appendicite e la peritonite sono infiammazioni a carico di due diverse parti degli organi che si trovano nel nostro addome. A volte un’appendicite non curata può portare alla peritonite come complicazione. Il dolore dell’appendicite in molti pazienti è molto intenso e localizzato, in altri si manifesta con un generico dolore all’addome. Queste infiammazioni sono spesso accompagnate da febbre, anche molto alta.

Stati di ansia

In molte persone l’ansia si presenta anche con sintomi a livello fisico, che possono essere di grave entità. Il dolore addominale, insieme con sonnolenza, stanchezza, nausea e vomito possono manifestarsi in periodi di particolare stress psico-fisico, o in concomitanza a specifichi eventi. Ad esempio prima di un incontro importante per il lavoro o lo studio, o in occasioni eccezionali quali il matrimonio o una presentazione di fronte a un ampio numero di persone.

Intolleranze alimentari

Varie intolleranze alimentari si manifestano con diverse tipologie di sintomi, che possono andare da un leggero dolore addominale fino a un gonfiore estremo o al presentarsi di nausea, vomito e dissenteria. Teoricamente qualsiasi alimento potrebbe essere difficilmente tollerato da specifici soggetti; è vero però che alcune intolleranze sono molto più diffuse rispetto ad altre, tra cui ricordiamo l’intolleranza al glutine e al lattosio. Ce ne sono anche alcune più subdole, perché si manifestano in concomitanza al consumo di alcuni additivi, presenti negli alimenti o nei farmaci. Alcuni esempi di intolleranze di questo genere sono quella all’aspartame, al sorbitolo, al glutammato o ai nitrati di sodio. Dolcificanti, esaltatori di sapidità, antiossidanti e conservanti sono le categorie di additivi che più spesso possono dare origine a intolleranze.