Mal di testa da Pc, come combatterlo

Il mal di testa da PC è un disturbo più diffuso di quel che si crede. A soffrirne sono principalmente coloro che lavorano molto con questo dispositivo. Scopriamole insieme le cause e cosa possiamo fare.

Cause del mal di testa da PC

Il mal di testa da PC sopraggiunge quando si è impegnati in un lavoro d’ufficio per molto tempo e non ci si cura adeguatamente della propria posizione. Le cause di questo disturbo possono essere diverse: disidratazione oculare, assenza di pause e anche l’essere esposti troppo alla luce blu.

Sono tutte azioni o condizioni tipiche di chi si trova a lavorare a lungo con questo dispositivo. Gli schermi sono forse tra i principali colpevoli del mal di testa da PC. Non sempre infatti siamo in grado di regolarli in maniera adeguata per ciò che concerne distanza e altezza.

Per essere certi di essere seduti in modo corretto davanti al computer dobbiamo regolare l’altezza della nostra seduta in modo tale da formare con le ginocchia un angolo retto. La testa dovrebbe essere mantenuta dritta e gli occhi puntare al centro dello schermo. Solo in questo modo possiamo evitare di irrigidire le spalle e il collo.

Lo schermo, tra l’altro, dovrebbe essere posto a circa 40-50 cm di distanza. Non dobbiamo dimenticare che il mal di testa da PC è molto spesso legato alla tensione muscolare. Per questa ragione dobbiamo fare del movimento regolare durante la giornata, lasciando ogni tanto il nostro posto alla scrivania.

Attenzione anche alla vista

Tra le cause di mal di testa da PC vi è anche la disidratazione oculare. Questo avviene perché quando lavoriamo al computer riduciamo le volte in cui sbattiamo le palpebre. E l’occhio può disidratarsi, causando una sensazione di bruciore, prurito od occhi irritati. Questo significa che dobbiamo rinnovare il nostro film lacrimale sbattendo di più le palpebre utilizzando delle lacrime artificiali.

In caso il disturbo dovesse presentarsi di frequente il consiglio è quello di consultare un oculista in grado di verificare la presenza di problemi eventuali alla vista, in modo da correggerli il più in fretta possibile. Per evitare quello causato dall’esposizione alla luce blu degli schermi è possibile acquistare degli occhiali in grado di schermarli.

Questi sono in vendita anche in rete e senza gradazione a prezzi accessibili a tutti. Si rivelano un vero toccasana nella preservazione delle quantità di melatonina prodotta naturalmente dal corpo. Per evitare il mal di testa da PC, quindi, non ci vuole molto: basta prevenirne la maggior parte delle cause.