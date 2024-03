Reni, come proteggerli dalle malattie

Come proteggere i reni dalle malattie? Prima di tutto avendo consapevolezza di quel che dobbiamo fare per far si che rimangano in buona salute.

Essere informati sui reni prevenire le malattie

Dobbiamo informarci su ciò che può causare loro danni e regolare il nostro stile di vita in modo tale da prevenire qualsiasi patologia a loro carico. In occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra il 14 Marzo, in tutto il mondo si svolgono iniziative di sensibilizzazione e informazione.

Soprattutto per quel che riguarda la malattia renale cronica. La Fondazione italiana del rene (FIR) e la Società italiana di nefrologia (SIN) hanno dato vita a diverse iniziative sul territorio italiano. Tra di esse la creazione di punti informativi, screening gratuiti negli ospedali, nei centri di accoglienza e nei centri sportivi.

Hanno organizzato anche corsi di informazione nelle scuole, nonché l’illuminazione di monumenti in diverse città italiane e una diretta social sulla pagina Facebook della Società italiana di Nefrologia. Attraverso la quale risponderà ad alcune domande.

Per prevenire le malattie dei reni esistono alcune regole che nefrologi consigliano di seguire. Generalmente riguardano la conduzione di un corretto stile di vita. Uno dei primi consigli riguarda il fare delle lunghe camminate quotidiane. Questa attività, nella sua semplicità, rende possibile allenare l’organismo senza sovraccaricarlo. È un’attività adatta a tutti e consente li bruciare anche le calorie in eccesso.

Altro consiglio è quello di seguire una dieta a basso contenuto di grassi, contestualmente monitorando sia la pressione arteriosa che i livelli di zucchero nel sangue. In questo modo, riscontrando eventualmente anomalie, possiamo agire nell’immediato davanti al rischio di diabete, ad esempio, e proteggere allo stesso tempo i reni.

Fare attenzione a ciò che si assume

Dobbiamo poi bere abbastanza, basandoci sulla nostra attività giornaliera. Non dobbiamo mancare di eseguire nei controlli periodici e dobbiamo evitare il più possibile di assumere dei farmaci antinfiammatori. È importante allo stesso tempo non fumare e smettere di farlo se già abbiamo questo vizio.

Molte più cose di quel che pensiamo agiscono sulla salute dei nostri reni. E in Italia sono più di quattro milioni le persone affette da una malattia renale cronica. Tra di loro circa 100.000 presentano una situazione così grave di aver necessità di seguire una terapia salvavita. Circa 28.000 hanno subito un trapianto di reni e 45.000 si sottopongono a dialisi.

Come spiega all’ansa Massimo Morosetti, presidente della Fondazione italiana del rene, fino a pochi anni fa le terapie a disposizione per curare la malattia renale cronica erano molto poche.

Ora è possibile rallentare molto la progressione dell’insufficienza renale grazie a farmaci specifici o attenzioni dietetiche e terapeutiche. Un approccio che quasi sempre riesce a evitare al paziente di aver bisogno di dialisi o di trapianto di reni. E’ però importante non dimenticare di promuovere informazione e prevenzione.