Reni in salute, come fare

Come fare per avere reni in salute? Questi sono degli organi basilari per il mantenimento del benessere fisico della persona. Scopriamo insieme come favorire questo stato di cose.

L’importanza di questi organi per il nostro benessere

Ovviamente per far sì di avere reni in salute dobbiamo seguire alcune piccole regole. Ma soprattutto aiutarci in tal senso seguendo un’alimentazione sana e corretta. Ciò che consumiamo infatti può aiutarci a non perdere efficienza. Non dobbiamo dimenticare che tra i loro compiti c’è quello di regolare lo stato di idratazione del corpo trattenendo i liquidi o eliminandoli a seconda delle necessità.

Per questa ragione dobbiamo tenere conto anche dell’acqua contenuta nei cibi, avendo cura di consumarne almeno un litro e mezzo al giorno. E aggiustando le dosi in base all’attività fisica, al grado di sudorazione e alla temperatura.

Con il passare del tempo si sente molto meno lo stimolo della sete, ragione per la quale bisogna bere anche quando non se ne ha il bisogno fino a raggiungere le dosi raccomandate per il proprio stato di salute o la propria età.

Per mantenere i reni in salute uno degli accorgimenti più urgenti da prendere è quello di non consumare troppo sale. Troppo sodio infatti può favorire l’ipertensione: per tale motivazione non bisogna superare i quattro- cinque grammi al giorno tenendo conto anche di quelli contenuti nei formaggi, nei prodotti confezionati e negli insaccati.

Cosa fare per avere reni in salute

Allo stesso tempo bisogna tenere sotto controllo le proteine che si assumono, cercando di non superare un grammo di proteina per ogni chilo di peso corporeo. Questo perché in caso contrario i reni sono costretti a lavorare su dosi di azoto troppo alte che sul lungo periodo possono mettere a repentaglio la loro funzionalità.

Per avere dei reni in salute, l’alimentazione è quindi molto importante perché è attraverso di essa che possiamo regolare le quantità di nutrienti che immettiamo nell’organismo. E proprio parlando di proteine dobbiamo favorire l’assunzione di quelle derivanti dal pesce.

Maggiore spazio deve poi essere fatto a quelli che contengono omega 3 e omega 6 in grandi quantità come il pesce azzurro e il salmone. Questi due acidi grassi aiutano a ridurre l’infiammazione all’interno dell’organismo: un fattore in grado di apportare benefici a tutti gli organi interni. E i reni non fanno eccezione.

Per avere dei reni in salute possiamo assumere anche molti antiossidanti. La fonte da considerare come primaria dovrebbe essere quella dei mirtilli, che sono in grado di mantenere in buona condizione anche le vie urinarie. Sebbene tutti i frutti rossi facciano bene i mirtilli possono contare su un forte potere antinfiammatorio e sulla loro capacità di contrastare l’invecchiamento cellulare.