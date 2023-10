In forma oltre i 70 anni, ecco come

Rimanere in forma dopo i settant’anni? È possibile. Anche tenendo conto di quelle che sono le fragilità della terza età. Spesso e volentieri e basta un po di attenzione unita a dei rimedi naturali che possono aiutare l’organismo a stare bene.

Sistema immunitario sano per rimanere in forma

Per rimanere in forma dopo i settant’anni, una delle prime cose di cui prendersi cura è il sistema immunitario. Le nostre difese infatti ci aiutano a combattere minacce esterne come parassiti, virus o batteri e funghi e anche la proliferazione di cellule anomale. Sapevate che il sistema immunitario si occupa anche di individuare e rimuovere i globuli rossi invecchiati e tessuti danneggiati?

Per tenere in forma le nostre difese è importante, soprattutto dopo settant’anni, coltivarle con lo sfruttamento di rimedi naturali come l’astragalo, perfetto per avere un supporto contro le patologie croniche autoimmuni. E ancora l’echinacea, perfetta per affrontare i malanni stagionali e l’acerola, ricca di vitamina C. Il sambuco è un ottimo antimicrobico e antivirale, lo zenzero possiedo un’importante azione vaso attiva sulle mucose e il lapacho, poco conosciuto, è un ottimo antimicrobico.

Per essere in forma dopo i settant’anni bisogna essere in grado di gestire i dolori reumatici. Questi possono essere articolari, infiammatori, degenerativi e in base alle loro origine necessitano di approcci differenti. In questo caso, per seguire una corretta terapia o sfruttare i giusti rimedi naturali, dobbiamo chiedere al nostro medico per farci consigliare al meglio.

Un rimedio al quale è impossibile rinunciare è senza dubbio l’artiglio del diavolo, il cui arpagoside presenta proprietà antinfiammatorie antidolorifiche utili per combattere il dolore.

Mangiare bene e fare movimento

Rimanere in forma sfruttando i rimedi naturali può essere utile, ma non è abbastanza. Per essere in forma dopo i settant’anni è consigliato prima di tutto seguire un’alimentazione sana e corretta in base ai bisogni dati dall’età. A seconda delle patologie di cui si potrebbe soffrire è necessario eseguire una selezione valida dei cibi. Puntando comunque sempre a pasti leggeri e ricchi di nutrienti.

Compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e le patologie reumatiche di cui si soffre è consigliato fare delle attività fisica. Soprattutto dolce, che consenta di preservare la salute di ossa e articolazioni. Camminare di solito rimane l’esercizio più consigliato per chi ha una certa età perché non sottopone l’organismo a particolare stress. Ma consente allo stesso tempo di aiutarlo a stare bene.

Insomma, rimanere in forma dopo settant’anni è possibile. Basta unire un pizzico di saggezza a una dieta equilibrata, a del movimento fisico e al supporto di rimedi naturali capaci di liberarci da piccoli disturbi.