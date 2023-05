Perimenopausa, cosa è

La perimenopausa è quel periodo di 5 e 10 anni prima che effettivamente si manifesti la menopausa. Un lasso di tempo nel quale il nostro corpo inizia inesorabilmente a cambiare.

Cosa accade con la perimenopausa

Un periodo quello della perimenopausa del quale non si parla troppo, purtroppo, e che è accompagnato da diversi cambiamenti. I primi possono comparire tra i 40 e i 45 anni: ciclo mestruale irregolare, perdita di idratazione della pelle. Qualcosa che riguarda sia il corpo che il viso e che mostra come non solo l’organismo tenda a disidratarsi più in fretta ma come l’epidermide presenti una minore elasticità, turgore e compattezza.

Non bisogna lasciarsi andare ad allarmismi vari, ma bisogna imparare a capire quali sono i messaggi che il nostro organismo lancia nel periodo della perimenopausa. Cercando in questo modo di sostenerlo e aiutarlo a raggiungere il periodo della menopausa senza particolari criticità.

Per quel che concerne la fertilità ovarica non si può far niente se non stare a guardare. Per quel che riguarda la pelle in realtà si può fare molto di più.

Per prendersi cura della propria pelle nel periodo della perimenopausa bisogna imparare a proteggerla. Ragione per la quale va applicata ogni mattina una crema solare, possibilmente con un filtro anti pollution e SPF 50. In questo modo è possibile, soprattutto con la bella stagione, evitare la comparsa di macchie solari e di rughe.

Allo stesso modo di sera dovrebbe essere steso sul viso un siero a base di retinolo per donare luminosità e levigatezza. Insomma, dobbiamo prenderci cura di lei.

Forma fisica a rischio

Anche perché il periodo della perimenopausa non è “gentile” in generale con la forma fisica di una donna. Non solo il metabolismo rallenta ma anche coloro che non ne hanno mai avuti iniziano ad avere problemi di ritenzione e cellulite. Per ovviare a questo problema si può puntare su un’alimentazione sana ma anche sull’utilizzo di alghe, caffeina, edera da utilizzare a livello topico. Ovviamente sotto forma di gel, creme e impacchi.

Nel corso della perimenopausa non è sbagliato nemmeno affidarsi a della terapia psicologica. Non tutti viviamo bene i cambiamenti, specialmente quando riguardano il nostro corpo. Ragione per la quale cercare un sostegno in tal senso non deve essere considerato come un fallimento. Al contrario è qualcosa che facciamo per noi, per stare bene anche dal punto di vista mentale.

Con il giusto supporto e i giusti comportamenti anche un periodo particolare come quello della perimenopausa può essere affrontato da tutte le donne in maniera corretta e soddisfacente sul lungo periodo.