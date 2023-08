Come prendersi cura del corpo in gravidanza? I consigli beauty da seguire

Tips da seguire per donne in gravidanza? Come prendersi cura del proprio corpo nel modo migliore in questo momento super speciale?

Ogni piccolo gesto può fare la differenza, e può essere utile per ridurre l’incidenza di alcuni inestetismi o disturbi, come le smagliature e le vene varicose. Vogliamo suggerire una guida per le vitamine da assumere in gravidanza e dare qualche suggerimento a riguardo.

I cambiamenti fisici ed emotivi durante la gravidanza

Durante la gravidanza, il corpo subisce numerosi cambiamenti fisici: non dobbiamo negare il cambiamento, o “combatterlo”, bensì dobbiamo esserne consapevoli e adattare la nostra routine di conseguenza.

Per esempio, uno dei cambiamenti più evidenti è l’aumento di peso, necessario anche per sostenere la crescita e lo sviluppo del bimbo. Tuttavia, possiamo aumentare di peso in modo sano e controllato, soprattutto con l’aiuto del proprio medico, seguendo così una dieta equilibrata.

Non sottovalutiamo, invece, i cambiamenti emotivi: la dolce attesa, per le donne, è un momento emozionante, intenso, ma può essere anche stressante. Ecco perché prendersi cura del proprio benessere emotivo durante questo periodo è importante.

Ma come fare? Bisognerebbe trovare dei modi “sani” per gestire lo stress, come la meditazione, la respirazione profonda, il sostegno di amici e parenti, così come del proprio partner.

Nutrizione in gravidanza

Una corretta alimentazione è fondamentale sia per la mamma che per il bambino, ed ecco perché si ha bisogno di un apporto “extra” di nutrienti essenziali, come acido folico, ferro, calcio e vitamine.

Nel proprio piano alimentare non dovrebbero mai mancare frutta, verdura, cereali integrali, proteine. Bisognerebbe però evitare i cibi processati o le bevande zuccherate.

Le vitamine essenziali in gravidanza

Ci sono diverse vitamine che sono particolarmente importanti durante la gravidanza. Prendiamo in esame la vitamina A, per esempio, che svolge un ruolo essenziale per la salute di mamma e bambino.

Come non menzionare la Vitamina D, che regola anche il sistema immunitario?

Per aumentare la Vitamina D, è possibile esporsi al sole – con le dovute precauzioni, come una crema solare – o usare gli integratori, oppure mangiare alimenti come pesce, uova e formaggio.

Anche la Vitamina C è altrettanto importante, in quanto è un antiossidante di cui il corpo necessita, oltre a essere di supporto per l’organismo, in quanto aiuta ad assorbire più facilmente il ferro, prevenendo l’anemia. Cosa portare sulla tavola? Agrumi, fragole, peperoni e broccoli sono buone fonti di vitamina C.

La vitamina B12 è essenziale per la formazione dei globuli rossi e per il corretto funzionamento del sistema nervoso: non possiamo permetterci una sua carenza. Naturalmente, anche in questo caso possiamo assumerla mediante carne, pesce, uova e latticini. Le donne vegetariane o vegane in gravidanza, invece, la assumono mediante gli integratori.

Oltre alle vitamine, dobbiamo integrare anche i sali minerali, come il ferro, uno dei più importanti, tra gli “essenziali” che richiede il nostro organismo per “lavorare” bene.

In gravidanza, il corpo necessita di più ferro per supportare la crescita del bambino e per prevenire l’anemia. Una carenza, del resto, può portare a soffrire di stanchezza e debolezza. Come integrarlo? Carne rossa, fagioli, spinaci e cereali. Durante la gravidanza, è poi indispensabile assumere acido folico.

Si può fare attività fisica in gravidanza?

Questa è una domanda che molte donne in gravidanza si pongono, soprattutto durante i mesi più avanzati. La risposta è “sì”, ma a patto che il tutto venga seguito da uno specialista.

Certo, fare esercizio regolare è importante per mantenere un peso sano, migliorare la circolazione e gestire lo stress. Tuttavia, non possiamo lanciarci in attività “spericolate”, o che possano comunque stressare il fisico e l’organismo.

Solitamente si consigliano attività e sport come il nuoto, lo yoga, o ancora fare una passeggiata. Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio, bisogna ascoltare il proprio medico o un istruttore di fitness, oltre che chiedere qualche suggerimento al ginecologo.

Insonnia in gravidanza: cosa fare?

Il nostro corpo ha bisogno di un buon riposo. Teoricamente dovremmo dormire almeno otto ore a notte, ma può capitare di soffrire di insonnia in gravidanza. È importante creare una propria routine, così da “indurre” il corpo al sonno.

Cosa fare? Evitare di bere bevande a base di caffeina prima di andare a letto, creare una zona “relax” nella propria casa da non confondere con la camera da letto, farsi una lunga doccia calda, spegnere i dispositivi tech – la luce del cellulare rallenta decisamente il nostro sonno – e magari leggere un buon libro.

Consigli per prendersi cura di sé in gravidanza

In linea di massima, non è così inusuale soffrire di qualche disagio fisico, come nausea, stanchezza, mal di schiena o ancora gonfiore. Ci sono molti rimedi che possono essere utili: l’importante è parlare, sempre. Ogni dolce attesa non è uguale all’altra, e ogni futura mamma questo lo sa bene.

Tra l’altro, persino per la stessa donna le gravidanze possono essere “diverse”. Ecco perché prendersi cura di sé è tanto importante: per vivere più serenamente questo periodo pieno di gioia, in attesa del regalo più grande che è la vita.