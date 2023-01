Bere acqua contro malattie e vecchiaia

Bere acqua contro le malattie e l’invecchiamento. Questo elemento naturale è basilare per il mantenimento di una salute al top. E ancora una volta uno studio viene a dimostrarcelo.

Bere acqua per stare bene

Essere ben idratati e quindi bere anche molta acqua sembra essere il segreto per vivere bene, invecchiare altrettanto e ridurre il rischio di morte precoce. A confermarlo è uno studio pubblicato su eBiomedicine di Lancet condotto dal National institutes of Health Usa. Il quale sottolinea come gli adulti che non bevono abbastanza rischiano di sviluppare malattie cardiache sul lungo termine. È importante sottolineare che almeno metà della popolazione globale non rispetta le raccomandazioni dell’Oms riguardanti il bere acqua. Dovremmo infatti bere almeno sei bicchieri di acqua al giorno, corrispondenti a circa 1,5 litri.

Lo studio statunitense ha raccolto i dati sanitari di oltre 11.200 adulti per un periodo di 30 anni. E ha studiato la correlazione tra i diversi indicatori della salute e i livelli di sodio nel sangue, i quali aumentano quando si beve meno.

Analizzando i dati hanno quindi scoperto che gli adulti che presentavano i livelli più alti di sodio erano quelli che presentavano maggiore probabilità di morire precocemente. E proprio il non bere acqua a sufficienza è apparso essere una delle maggiori discriminanti.

Da cosa si evitto che bere acqua aiuta a invecchiare meglio? Dai risultati legati a cinque visite mediche ai quali i partecipanti allo studio si sono sottoposti. Le prime due intorno ai cinquant’anni e le altre quando avevano un’età compresa tra i settanta e i novant’anni.

Idratati contro la vecchiaia

I ricercatori hanno studiato la correlazione tra l’invecchiamento biologico e i livelli di sodio nel sangue attraverso 15 marcatori differenti. Tra di essi la glicemia, il colesterolo, la pressione del sangue e hanno scoperto che coloro che avevano livelli più alti presentavano maggiori segni di invecchiamento.

Per quanto in teoria si tratti di un atto molto semplice da eseguire, di solito bere acqua a sufficienza è un obiettivo molto complesso da raggiungere. Talvolta l’essere troppo occupati o non sentire adeguatamente lo stimolo della sete rappresentano un vero scoglio per raggiungere la giusta idratazione.

Eppure farlo a sufficienza ci consente davvero di stare bene a 360 gradi. Anche lo stato di salute della nostra pelle è collegato all’idratazione che riusciamo a mantenere. Come aiutarci quindi a bere acqua?

Possiamo farci sostenere da applicazioni che ci ricordino quando assumerla. O alternare la semplice acqua a tisane o altre preparazioni non zuccherate in modo tale da rendere più piacevole questo dovere che abbiamo nei nostri confronti.