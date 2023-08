Facciamoci le ossa, con il collagene Chondrovita

Adulti, anziani e giovani, donne e uomini: secondo i dati 2021-2023, sono 4 milioni gli italiani affetti da osteoartrosi, 5 milioni da osteoporosi e 5.4 milioni da artrite reumatoide. Numeri destinati a crescere e che riguardano tutti, perché l’indebolimento del sistema osseo e articolare è solo questione di tempo e di condizioni o stili di vita. Preveniamo dunque, oltre a curare, con il giusto integratore – Chondrovita – tornato in produzione.

Ossa, cartilagini e tendini

Come spiegato in dettaglio nel nostro articolo sul collagene idrolizzato, i piccoli frammenti di collagene (peptidi a basso peso molecolare) migliorano la mobilità delle articolazioni, riducono il dolore da infiammazioni e aumentano la densità delle ossa. Questo perché, come dimostrato da numerosi studi, questi peptidi riescono a depositarsi e ad accumularsi poche ore dopo l’assunzione, soprattutto nelle ossa e nelle cartilagini.

Senza dimenticare i tendini e i legamenti. Oltre a portare diversi benefici a pelle, capelli, denti e unghie, il collagene è infatti il maggior componente dei tessuti connettivi che guidano qualsiasi nostro movimento, distribuendone il peso e trasmettendone la forza. Per questo, insieme alle patologie articolari, quelle tendinee sono un problema molto serio e diffuso. Anche perché le lesioni ai tendini contribuiscono alla comparsa di altre patologie – come, per esempio, l’osteoartrosi della spalla o del ginocchio.

Quando e come assumere il Chondrovita

L’assenza di latticini, glutine, zuccheri, grassi e colesterolo rendono questo integratore adatto a tutti – compresi i pazienti diabetici, cardiopatici o celiaci. Inoltre, a parte i bambini sotto i 3 anni e le persone con ipersensibilità al collagene, Chondrovita è indicato per tutte le età come:

supporto alle terapie di riabilitazione da traumi, lesioni o interventi chirurgici;

stimolo alla rigenerazione dei tessuti interessati, laddove i peptidi aumentano la sintesi non solo di collagene ma anche di altri componenti – come l'acido ialuronico.

E questo significa che l’integratore può essere di aiuto a chi è impegnato da lavori usuranti e gravosi (anche domestici), passa troppe ore nella stessa posizione, ha un problema di sovrappeso, pratica intensamente uno Sport o il fitness, affronta il naturale invecchiamento oppure la transizione ormonale della menopausa. Ma anche a chi, per stile di vita, accelera il consumo del collagene con “cattive abitudini” nella dieta e sollecitazioni eccessive del corpo e della sua salute.

A base di collagene idrolizzato di origine animale, filtrato e purificato, Chondrovita è composto da stringhe di peptidi sufficientemente piccole da superare la barriera gastrica ed essere assimilate dove serve. Ogni scatola contiene 30 bustine monodose per un trattamento di un mese ma, per favorire il bio-accumulo nel nostro organismo, è consigliata l’assunzione per tre mesi consecutivi. Presi per questo periodo, i 10 grammi di collagene idrolizzato di ogni bustina sono – infatti – la quantità giusta. Nel senso che, con meno, non si ottiene un beneficio significativo mentre, con il dosaggio più alto, si favorisce l’efficacia del collagene così integrato.

Oltre al peptide Gelita Peptiplus®, di altissima purezza e qualità, Chondrovita contiene maltodestrine da mais, acido citrico e acido tartarico, carbonato di sodio, biossido di silicio e sucralosio. La sua assunzione – da decidere assieme al proprio medico per via di eventuali controindicazioni – andrebbe accompagnata dalle vitamine ACE, tre potenti alleati nella sintesi e il mantenimento del collagene nel nostro organismo.