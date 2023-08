Lavarsi, quante volte al giorno?

Quante volte al giorno bisogna lavarsi per stare bene e non apportare danni alla pelle?può sembrare una domanda stupida ma In realtà non lo è affatto.

Come lavarsi in base alle esigenze

Lavarsi è importante sia per mantenere una corretta igiene, sia per essere sempre idratati e sentirci bene. Avete notato come fare una doccia quando siamo stressati ci aiuta a sentirci meglio? E come un bagno possa ridarci vigore oltre che far riprendere i nostri muscoli quando abbiamo faticato tanto?

Lavarsi per noi una fonte di benessere importante. Vediamo però come regolarci per agire al meglio in base alle nostre condizioni di salute e alle nostre necessità. La prima domanda che dobbiamo farci è: meglio una doccia calda o una doccia fredda? In parte dipende dal periodo: ovviamente d’estate preferiremo di più il fresco e d’inverno qualcosa di più caldo.

Più generalmente possiamo dire che lavarsi con il metodo Kneipp è l’approccio migliore perché alternando caldo e freddo è possibile ristabilire l’equilibrio psicofisico e rafforzare l’organismo. Questo perché si favorirà la circolazione sanguigna e di conseguenza il trasporto del sangue nei muscoli e negli organi. Soprattutto d’estate la doccia fredda stimola la circolazione aiutando il nostro organismo a mantenere un’ottima temperatura.

Tra l’altro, lavarsi con l’acqua fredda può aiutare a far perdere peso dato che il corpo, esposto a temperature fredde, rende più facile il bruciare del grasso bruno nel tentativo di mantenere costante la temperatura. La doccia fredda è utile anche per idratare in maniera corretta la pelle secca e spenta.

Quanto farlo in base alle parti del corpo

Questo non significa che non si possa puntare a una doccia calda. Essa infatti perfetta per sentirsi meglio soprattutto se si è stressati. Ciò che bisogna comprendere ora però è quante volte sia corretto lavarsi al giorno.

La risposta a questa domanda varia a seconda delle parti del corpo coinvolte. Per quel che riguarda l’intera nostra persona il consiglio e di detergersi almeno una volta al giorno per rimuovere lo sporco accumulato tra agenti esterni, contatto e sudore. Se sì fanno attività fisiche intense o fa particolarmente caldo si può anche arrivare a due o tre al giorno.

Per quel che concerne i capelli si dovrebbe arrivare, a seconda delle necessità, a un massimo di due o tre volte a settimana per non danneggiarli. Mentre per quel che concerne il viso l’ideale sarebbe farlo la mattina appena svegli e la sera prima di andare a letto. In questo modo è possibile eliminare le cellule morte senza però danneggiare la barriera protettiva lipidica. Per quel che riguarda le mani c’è ovviamente più libertà. A patto però che si usi un detergente adatto per quel che concerne il PH della pelle.