Robert F. Kennedy Jr. alla Sanità, scelta che fa discutere

Robert F. Kennedy Jr. è stato scelto come nuovo ministro della salute, ovvero come segretario del Dipartimento della salute e dei servizi umani da Donald Trump per il suo prossimo governo. Quali saranno le potenziali conseguenze?

Chi è Robert F. Kennedy Jr.?

In altre situazioni probabilmente non ci saremmo posti questa domanda. M Robert F. Kennedy Jr. è noto per essere un no-vax, ovvero contrario ai vaccini. Non dobbiamo dimenticare che ha fondato uno dei più grandi e importanti gruppi antivaccino degli Stati Uniti. E che, tra le altre cose, ha sempre sostenuto la teoria, priva di dimostrazione, che i vaccini infantili siano causa di autismo.

Ricordiamo che Robert F. Kennedy Jr. era uno dei candidati indipendenti in lizza alle presidenziali, poi aperto sostenitore di Donald Trump. Recentemente ha spiegato che non intende cancellare i vaccini che sono già stati approvati, ma promuovere nuove ricerche su questi.

Per capire cosa potrebbe succedere negli Stati Uniti con questa nomina molto particolare a segretario del Dipartimento della salute basta elencare ciò di cui si occupa questo ministero. Esso amministra i programmi sanitari a livello federale tra cui l’Affordable Care Act e Medicare. Senza contare la responsabilità delle risposte rispetto a minacce per la salute come l’influenza aviaria, il COVID e l’approvazione dei nuovi farmaci e dei nuovi vaccini.

È quindi spontaneo domandarsi cosa potrebbe significare per gli americani avere un no-vax

nel ministero della salute. Donald Trump ha dichiarato di essere entusiasta di questa nomina. Kennedy, secondo lui, sarà in grado di fare chiarezza sul lavoro delle aziende farmaceutiche, sul complesso alimentare e industriale lottando contro la disinformazione.

Nomina che fa discutere

Sempre secondo il neoeletto presidente, Robert F. Kennedy Jr. è la persona giusta per tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli americani. Soprattutto nei confronti di sostanze inquinanti e nocive, pesticidi, prodotti farmaceutici non sicuri, mettendo fine alla “travolgente crisi sanitaria” americana.

Di certo non stupisce che le azioni delle case farmaceutiche siano crollate a picco il giorno in cui Donald Trump ha annunciato la nomina di Robert F. Kennedy Jr.. Tra le sue proposte più recenti vi è quella di eliminare dalla rete idrica statale il floruro, aggiunto per migliorare la salute orale degli americani. Per l’uomo rappresenta un pericolo per il quoziente intellettivo dei bambini.

Mettendo da parte la questione politica, è importante comprendere che una posizione contraria ai vaccini rischia di mettere al repentaglio la salute pubblica. Questo strumento nel corso dei secoli si è andato perfezionando sempre di più, concedendo di debellare o tenere a bada patologie molto gravi. Se dovesse cambiare questo tipo d’approccio, potrebbe esservi il rischio di pericolose recrudescenze.