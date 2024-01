Strutture sociosanitarie: come richiedere un ricovero residenziale in provincia di Torino?

Nel corso degli ultimi anni a Torino e provincia è aumentata la richiesta di ricoveri residenziali presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

La ragione è legata principalmente al progressivo invecchiamento della popolazione, che sta innalzando in modo piuttosto significativo l’età media degli italiani. Il Piemonte, a questo proposito, rientra tra le prime cinque regioni italiane in cui si concentra il maggior numero di over 65.

Non stupisce, quindi, che per rispondere alla domanda in costante aumento il capoluogo lombardo stia potenziando l’offerta di strutture in città e in provincia, arrivando per il momento a toccare quota +40% rispetto all’anno precedente.

Cos’è e come funziona un ricovero residenziale

I ricoveri residenziali si rendono necessari nel momento in cui gli anziani hanno l’esigenza di ricevere un’assistenza continua, di cui non è più possibile usufruire in casa.

In genere, una struttura sociosanitaria mette a disposizione questa tipologia di servizio per un periodo non inferiore ai sei mesi. In ogni caso, spesso si tratta di un’alternativa che viene richiesta a tempo indeterminato.

In occasione di un ricovero residenziale, generalmente vengono realizzati progetti assistenziali personalizzati, volti a stimolare l’anziano in tutte le sue funzioni residue, con l’obiettivo di mantenere e, se possibile, migliorare le sue capacità.

Naturalmente, oltre alla cura delle patologie croniche e alla gestione delle attività quotidiane, viene data particolare attenzione anche alla dimensione relazionale, facendo in modo che ogni ospite intraprenda diversi tipi di percorsi di socializzazione.

Questo approccio multidimensionale assicura che gli anziani siano anche coinvolti in un contesto sociale attivo che contribuisce al loro benessere psicologico.

Dove richiedere un ricovero residenziale in provincia di Torino

Per richiedere un ricovero residenziale in una Rsa in provincia di Torino è possibile affidarsi a una realtà di riferimento del settore come Anni Azzurri , che è attiva sul territorio con le strutture di Santena, Carmagnola, Volpiano, Carmagnola e Montanaro.

Nel dettaglio, Anni Azzurri fa parte del Gruppo KOS , un’eccellenza che da oltre 20 anni si occupa di assistenza socio-sanitaria ed è presente in ben 11 regioni del nostro Paese.

Per quanto riguarda nel dettaglio la provincia di Torino, è possibile menzionare, tra le varie strutture, la Residenza Anni Azzurri Carmagnola che, essendo situata vicino a un grande parco, offre un ambiente tranquillo e del tutto circondato dalla natura. La vita quotidiana nella residenza segue un ritmo familiare, con attività per gli ospiti autosufficienti come lettura, giochi di carte e pranzi a tema.

Naturalmente, la struttura accoglie anche persone con vari gradi di non autosufficienza o con grave decadimento cognitivo, offrendo soggiorni di lungo o breve termine, anche per casi post-operatori o di sollievo. Dispone poi di un Nucleo Alzheimer per ospiti con Alzheimer o demenza senile avanzata. L’assistenza è personalizzata, basata su un Piano di Assistenza Individuale, con servizi medici e infermieristici disponibili 24 ore su 24, fisioterapia e farmacia. Inoltre, la residenza offre la Pet Therapy per migliorare il benessere degli anziani​

Un’altra struttura sociosanitaria in provincia di Torino è la Residenza Anni Azzurri Montanaro, situata vicino al centro storico di Chivasso, che è immersa in un ambiente ricco di colore e spazi verdi.

In questo caso, l’ambiente comprende 6 reparti con camere singole e doppie, dotate di comfort come aria condizionata e riscaldamento a pavimento. Naturalmente, anche in questo caso è possibile richiedere servizi assistenziali per persone autosufficienti e non ed è possibile fare anche attività speciali come la musicoterapia e l’aromaterapia.