Tranq, la nuova droga mortale in diffusione

È allarme per la diffusione di Tranq, un mix di sostanze stupefacenti letale per la stragrande maggioranza di chi lo assume. Non è ancora diffusissimo in Europa ma lo è negli Stati Uniti.

Cosa è Tranq e come è stata usata

Nello specifico Tranq è un mix tra l’oppiaceo sintetico fentanyl e la xilazina, sostanza sedativa veterinaria. Un connubio che sta causando una vera e propria ondata di decessi In America, tanto da mettere in allerta medici e forze dell’ordine.

Sotto il nome di Tranq finora era conosciuta solo la xylazina, somministrata a cavalli, mucche e cervi per calmarli. Purtroppo come spesso accade nel mercato della droga, il farmaco veterinario trova il modo di entrare anche negli ambiti umani. È da tempo conosciuto il ruolo di questo medicinale come sostanza per tagliare l’eroina.

Da qualche tempo insieme al fentanyl è diventata la droga da sballo tra le più diffuse. Questo mix tra lo oppiaceo e il non oppiaceo, di solito utilizzato per sedare i cavalli, aumenta l’effetto narcotico del fentanyl. Portando a conseguenze spesso e volentieri troppo gravi per essere risolte. La ragione sta nel fatto che non esiste un antidoto efficace all’assunzione di questa droga.

L’effetto narcotico non è l’unico problema causato da questa nuova sostanza. Chi assume questa droga spesso presenta anche importanti ferite causate dai danni ai vasi sanguigni. Una conseguenza che può portare anche alla necrosi dei tessuti con tutto ciò che ne consegue.

Autorità preoccupate per la crescita dell’uso

La diffusione di Tranq è così aumentata che la Drug enforcement Administration statunitense ha diramato un avviso urgente di pubblica sicurezza. Come spesso accade in generale con medicinali di ogni tipo, purtroppo anche il fentanyl e la xilazina vengono vendute in rete senza ricetta. Facendo aggravare irrimediabilmente la diffusione di questa droga, la cui quantità riscontrata nelle città è quattro volte quella del 2019. Portando tra le altre cose all’11% del totale le morti legate all’oppiaceo.

Questo mix in realtà è nato negli anni 2000 a Puerto Rico. Fino a ora però la sua diffusione era legata, come già anticipato, al taglio dell’eroina. Dato il successo riscontrato su piazza tra i tossicodipendenti, questo mix è diventato molto popolare. Soprattutto grazie al suo prezzo molto basso rispetto ad altre droghe.

Purtroppo quando si parla di sostanze stupefacenti il rischio che ve ne sia una nuova pronta a prendere il sopravvento a seconda delle condizioni generali è altissimo. In particolare a favorire la diffusione di questo mix letale concorre anche quella di farmaci oppioidi antidolorifici ampiamente somministrati in passato e causa per molti della nascita di una dipendenza importante.