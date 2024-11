Pressione alta, 5 minuti di attività per combatterla

Pressione alta? Potrebbero bastare 5 minuti al giorno di attività fisica extra per ottenere dei miglioramenti tangibili. Lo stima lo studio dedicato recentemente pubblicato sulla rivista di settore Circulation.

Cinque minuti fondamentali contro la pressione alta

Ciò che stiamo per suggerirvi sono scelte teoricamente di buon senso, che come tali dovrebbero essere già note. Ma ripeterle non fa assolutamente male, soprattutto se ci consente di opporci in maniera adeguata a eventuali episodi di pressione alta. Un esempio? È sufficiente salire le scale invece di prendere l’ascensore. O ancora muoversi in bicicletta piuttosto che prendere l’auto. I “famosi” 5 minuti in più di attività fisica giornaliera per abbassare la pressione alta.

La ricerca che ha portato a queste conclusioni è stata condotta in collaborazione dai ricercatori dell’University College London e dell’University of Sydney. E indica come basti cambiare semplicemente alcune abitudini per poter ottenere benefici per il nostro organismo.

Il campione preso in considerazione era composto da 14.761 volontari indossanti activity tracker. Gli scienziati hanno diviso le attività quotidiane in sei comportamenti principali: sonno, comportamento sedentario, camminata lenta (meno di 100 passi al minuto), camminata veloce (più di 100 passi al minuto), esercizi più intensi come il salire le scale, la corsa o il ciclismo e lo stare in piedi.

Raccolti i dati hanno anche calcolato le conseguenze della sostituzione di una tipologia di attività con un’altra. La sostituzione di qualsiasi comportamento meno attivo con 5 minuti di esercizio porterebbe a un leggero calo della pressione arteriosa. Sia sistolica che diastolica.

Dobbiamo ricordare che una riduzione di 2 mmHg della pressione sistolica e di 1 mmHg di quella diastolica corrispondono una riduzione pari a circa il 10% del rischio di malattie cardiache. Raggiungibili con appena 20 minuti di esercizio in più al giorno. Ovviamente data la quantità di calo ottenibile con soli 5 minuti.

Chiunque può ottenere effetti positivi

Come sottolinea la prima autrice dello studio i risultati mostrano come qualsiasi persona, a prescindere dalla propria abilità fisica, possa ottenere un effetto positivo. Nello specifico lo studio è stato in grado di dimostrare che qualsiasi attività che comporti un maggior dispendio di energia nel corso della giornata può causare miglioramenti.

Ovviamente camminando di più e facendo più esercizio i risultati saranno più importanti. Aiutandoci non solo con del più movimento ma anche archiviando almeno 7 ore di sonno. È evidente che anche muoversi un po di più rispetto al solito possa aiutare. Se vogliamo contrastare per bene la pressione alta dobbiamo però cercare di muoverci un po di più, seguire uno stile di vita sano e mangiare in modo corretto.