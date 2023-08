Quando usare una ginocchiera ortopedica

Tra i dispositivi che possiamo utilizzare in caso di distorsioni, lassità legamentosa, gonartrosi o instabilità rotulea troviamo proprio la ginocchiera. A suggerirne l’utilizzo sono gli stessi specialisti: la ginocchiera ortopedica è uno strumento indispensabile, in quanto il suo ruolo è quello di favorire la propriocezione articolare. Vediamo cos’è, come funziona, quando usarla e tutti i benefici.

Cosa sono le ginocchiere ortopediche

Esiste un dispositivo che viene utilizzato prevalentemente per fornire supporto (così come protezione) alle ginocchia, ovvero le ginocchiere.

Non tutti i modelli sono uguali, anzi: le caratteristiche della ginocchiera variano in base al modello stesso. Troviamo quelle elastiche, con stecche a spirale, con aste articolate, con supporto per la rotula e molto altro, come quelle post-operatorie.

Dolore al ginocchio: i problemi comuni

Prima di comprendere quando usare in modo specifico la ginocchiera, è importante approfondire i problemi comuni al ginocchio. Quando quest’ultimo ci fa male, il termine medico di riferimento è “gonalgia”. Naturalmente, le cause sono molteplici, ed è importante capire l’origine del colore.

Le cause del dolore al ginocchio

I problemi comuni al ginocchio possono essere rappresentati dalla rottura di un legamento, del menisco o del tendine rotuleo, così come borsiti, fratture, lussazioni, artrosi, artrite e altre condizioni. Il dolore non si presenta quasi mai da solo, ma spesso c’è una sintomatologia ben precisa.

In realtà, allo stesso tempo il dolore al ginocchio è considerato come un sintomo molto comune. Spesso interessa tante persone, di ogni età e sesso. In base al dolore può essere una condizione piuttosto debilitante, dal momento in cui è l’articolazione sinoviale del corpo umano.

Ci sono diversi infortuni che possono causare dolore al ginocchio, come la lacerazione parziale o totale di un legamento; fratture ossee; lesione del menisco mediale o laterale; lacerazione del tendine rotuleo o lussazione della rotula. Per comprendere l’origine e la causa, è fondamentale andare dal proprio medico e sottoporsi agli esami di routine.

Sintomatologia

Prima di tutto, è fondamentale localizzare il dolore: la gonalgia, infatti, si manifesta nella parte laterale, anteriore, posteriore o mediale del ginocchio. In base alla localizzazione, si può comprendere l’origine del dolore.

I sintomi legali al dolore al ginocchio possono essere molteplici e connesse sempre alla causa scatenante. Per esempio, quando si rompe un legamento – dunque avviene un infortunio acuto – il dolore è molto forte agli esordi, e in seguito tende a “calmarsi”, fino a scomparire.

Generalmente, tra i sintomi, troviamo rigidità articolare, ridotta mobilità, gonfiore, instabilità del ginocchio, emissione di scricchiolii o crepitii, arrossamento e infiammazione. Ciascuna di queste condizioni richiede comunque l’ascolto del parere del proprio medico per un trattamento adeguato e specifico.

I rimedi naturali per il dolore al ginocchio

Per alleviare i sintomi del dolore al ginocchio, è ovviamente possibile ricorrere anche ai rimedi naturali, che possono dare sollievo alla persona. Uno dei rimedi più comuni prevede l’uso del ghiaccio, soprattutto in fase di gonfiore, poiché va a ridurre l’infiammazione e inoltre anestetizza l’area.

Può rivelarsi utile anche l’olio allo zenzero, soprattutto applicato al ginocchio con un delicato massaggio. Per prepararlo a casa, possiamo usare la polvere di zenzero, l’acqua calda, un cucchiaino di miele o di olio di oliva.

Tra gli oli da poter utilizzare, troviamo anche quello di mostarda, di cocco o di menta. Le proprietà lenitive e antinfiammatorie sono piuttosto utili, e praticando un leggero massaggio è possibile osservare sollievo dopo pochi minuti. È bene sottolineare, però, che si parla di rimedi che non risolvono il problema, ma che aiutano solo a trattare la sintomatologia.

Quando usare la ginocchiera elastica

Abbiamo visto che esistono diverse ginocchiere sul mercato: iniziamo dal modello elastico. Quest’ultimo è molto semplice a livello strutturale, ed è destinato a coloro che magari hanno sofferto di lievi distorsioni o traumi, come gli sportivi. Qualsiasi prodotto di ortesi, in ogni caso, va indossato e usato sempre su parere medico o specialistico.

Ci sono anche dei modelli di ginocchiera per il trattamento di artrosi o traumi discorsivi: solitamente offrono un’azione elettro-compressiva, magnetoterapica ed elettroterapica. Per capire quale ginocchiera acquistare, bisogna rivolgersi assolutamente al proprio medico.

Quando usare la ginocchiera con foro rotuleo

Parliamo anche delle ginocchiere con foro rotuleo, che possono essere elastiche o semirigide, da usare all’occorrenza in base alla propria condizione. Per esempio, le ginocchiere elastiche con foro rotuleo sono sovente suggerite per la condropatia rotulea o sindrome femoro-rotulea, per la tendinite rotulea o l’artrosi femoro-patellare.

Per quanto riguarda invece il modello semirigido con foro rotuleo, gli specialisti ne suggeriscono l’uso in caso di distorsioni di media gravità, in fase di riabilitazione a seguito di un trauma, o poco dopo un intervento chirurgico per trattare la lassità legamentosa.

Per la gestione del dolore al ginocchio, è di certo importante tornare alle attività quotidiane quanto prima, ma bisogna sempre prendersi il proprio tempo di riposo per guarire del tutto. Oltre a valutare eventuali cambiamenti nello stile di vita, seguire il trattamento proposto dal proprio medico è fondamentale per tornare a stare bene e favorire una corretta guarigione.