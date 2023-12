Natale, picco di contagi tra influenza e covid

Il Natale 2023 porta con sé il picco di contagi per quel che riguarda influenza e covid. Caratterizzando le festività con raffreddore e problemi respiratori.

Feste di Natale a letto per tanti italiani

Era logico aspettarsi che andasse così, soprattutto per la mancanza generale di buon senso in luoghi affollati. Diventa quindi necessario fare molta attenzione se non si vogliono passare tutte le feste a letto. Anche perché purtroppo i sintomi sono molto simili e non è facile eseguire una diagnosi immediata.

La maggior parte delle persone tende a confondere i sintomi e senza fare un tampone diventa difficile anche mettere in atto misure di prevenzione. Con il risultato che in questo natale sono moltissime le persone che si trovano a letto con la febbre. Sia per influenza che per covid.

Per quanto riguarda la gravità della malattia, i vaccini hanno fatto il loro dovere nella quasi totalità dei casi, anche per quel che concerne le persone fragili. Le stesse che dovrebbero sottoporsi alla vaccinazione anticovid come raccomandato.

Il picco di contagi questo Natale non sta purtroppo sorprendendo gli esperti che se lo aspettavano. Non dobbiamo dimenticare che solo per quanto riguarda il covid sono stati 60.556 gli italiani colpiti questa settimana. E parliamo di stime ufficiali.

Il numero reale sarà sicuramente più alto. E questi dati indicano come, rispetto alla settimana precedente, i contagi siano saliti del 10%. Fortunatamente questo Natale non desta preoccupazione per quel che riguarda i posti letto disponibili nei nosocomi. Anche se la pressione rispetto al passato sta salendo. E i numeri riguardanti la mortalità non sono da sottovalutare.

Non sottovalutiamo nemmeno l’influenza

Questo Natale non dobbiamo poi sottovalutare nemmeno l’influenza. La sua curva continua a salire e sarà destinata a farlo ancora, soprattutto per via della promiscuità delle feste. Tra l’altro negli ultimi giorni sembra che il suo andamento sia cresciuto. Forse sostenuto dalla ricerca degli ultimi regali o dagli ingredienti per dare vita al cenone della vigilia o al pranzo di Natale.

I numeri parlano chiaro comunque: almeno 883 mila italiani sono stati colpiti da influenza o virus respiratori, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Ovviamente per evitare di stare male, tanto a Natale quanto a Capodanno, è bene essere molto prudenti. Dotarsi di mascherina in luoghi chiusi e affollati potrebbe essere un primo passo. E vaccinarsi contro influenza e covid necessario. Tanti quanto lavarsi frequentemente le mani.

E se stiamo già male, seguiamo le indicazioni del nostro medico di famiglia per quel che riguarda le terapie. Ovviamente in base alle diverse patologie.