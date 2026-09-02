Toscana virus, cos’è

Il Toscana virus è tornato in questi giorni al centro dell’attenzione dopo che il cantante Tommaso Paradiso ha raccontato sui social di aver contratto l’infezione in seguito alla puntura di un pappatacio. Ma cosa è nello specifico? Scopriamolo.

Cosa è il Toscana virus

L’artista ha spiegato di essere in fase di guarigione, ma di non essere ancora completamente ristabilito. Ragione per la quale ha dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti già stabiliti.

Ma che cos’è esattamente il Toscana virus? Non si tratta di un virus nuovo né di una malattia comparsa recentemente. È un arbovirus, cioè un virus trasmesso attraverso la puntura di piccoli insetti, e prende il nome dalla Toscana perché proprio in questa regione è stato identificato per la prima volta all’inizio degli anni Settanta. Oggi il virus è presente in diverse aree d’Italia e in altri Paesi del Mediterraneo.

Il principale responsabile della trasmissione è il pappatacio, chiamato anche flebotomo. È un insetto molto piccolo, più silenzioso delle zanzare e particolarmente attivo nei mesi caldi. A pungere sono le femmine, che hanno bisogno del sangue per completare il proprio ciclo riproduttivo. Una caratteristica importante è che il Toscana virus non si trasmette da persona a persona. Chi viene infettato non rappresenta quindi una fonte di contagio per chi gli sta vicino.

Sintomi comuni che possono degenerare

Nella maggior parte dei casi l’infezione passa inosservata oppure provoca sintomi relativamente comuni, come febbre, mal di testa, nausea e vomito. I disturbi tendono generalmente a scomparire spontaneamente nel giro di alcuni giorni. In una minoranza di casi, però, il virus può raggiungere il sistema nervoso centrale e provocare malattie più importanti, tra cui meningite, encefalite o meningoencefalite.

Il tema non riguarda soltanto il caso del cantante romano. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi anni in Italia è stato osservato un aumento dei casi di malattia neuroinvasiva associata al Toscana virus. Tra il 2016 e il 2023 sono stati registrati 607 casi, con una concentrazione particolarmente elevata negli anni 2022 e 2023. L’ISS ha inoltre evidenziato una possibile relazione tra l’aumento dei casi e alcune condizioni climatiche anomale, come temperature molto elevate e periodi con scarse precipitazioni.

La vicenda di Tommaso Paradiso ha quindi semplicemente portato sotto i riflettori un’infezione che in Italia esiste da molti anni, ma che il grande pubblico conosce poco. Non c’è motivo di creare allarmismo: il Toscana virus nella maggior parte dei casi provoca un’infezione lieve. Tuttavia, durante i mesi di maggiore attività dei pappataci, è utile proteggersi dalle punture con repellenti, abiti adeguati e zanzariere.