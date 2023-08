Memoria, come migliorarla

Come migliorare la memoria? Si tratta di una delle facoltà cognitive umane basilari per il benessere di ogni giorno. Per far funzionare la nostra esistenza è importante ricordare compiti, eventi e informazioni.

Come funziona la memoria

Alcune patologie e il passare del tempo possono, insieme allo stress, causarci problemi di memori. Vediamo come approcciarli. Prima di pensare alle strategie da mettere in campo bisogna comprendere effettivamente quali sono le funzioni della nostra memoria. O ancor meglio come funziona. Essa codifica le informazioni elaborandole per renderle poi disponibile al recupero successivo. Questo consente di conservare le informazioni nel nostro cervello a lungo termine dato che vengono organizzate e confermate per essere richiamate al momento giusto.

Questo processo risente dell’associazione con dei concetti già conosciuti, l’attenzione, la ripetizione e l’elaborazione profonda. L’ultima “fase” della memoria è quella di recupero: quell’atto con il quale noi recuperiamo le informazioni di cui necessitiamo.

Come migliorare la memoria? Per prima cosa dobbiamo organizzare e strutturare le informazioni. Cosa significa questo? Organizzare i nostri pensieri in modo logico facilita la codifica e la memorizzazione delle nostre esperienze. Per ricordare meglio possiamo utilizzare elenchi puntati, categorie o schemi per raggruppare le informazioni e aiutare il cervello a memorizzarle.

Anche la ripetizione può essere utile. Si tratta di un metodo efficace per consolidare le informazioni all’interno della . Agire in tal senso in modo programmato rafforza scientificamente le connessioni neurali associate alle suddette informazioni.

Metodi per migliorare il nostro ricordare

Altro metodo da utilizzare per migliorare la memoria è quello di creare associazioni tra informazioni e concetti già conosciuti, tanto quanto creare delle immagini mentali coinvolgenti.

Entrando un pochettino più nel tecnico è possibile sfruttare le strategie mnemoniche per consolidare la memoria. Parliamo di tecniche capaci di migliorare sia il richiamo delle informazioni che la loro memorizzazione. Una di queste è l’uso di acronimi, ma sono altrettanto valide anche le visualizzazioni delle informazioni o la creazione di rime a esse collegate.

Per favorire lo stato di salute della memoria è anche importante mantenere sempre delle ottime condizioni di salute. Questo significa fare dell’attività fisica e seguire una dieta sana che comporti il consumo di nutrienti in giusta quantità e un’ottima gestione dello stress.

Insomma, per migliorare la memoria dobbiamo lavorare a 360 gradi nel mantenimento delle nostre funzionalità cognitive di base. Avendo cura lo stesso tempo di stimolare in modo costante il lavoro del cervello. Solo in questo modo potremmo creare un circolo virtuoso tra il nostro organo e le informazioni che gli sottoponiamo.