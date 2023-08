Il tappo di cerume è conosciuto anche come ostruzione del condotto uditivo. Si tratta di un disturbo molto diffuso che può avere conseguenze sulla salute dell’orecchio.

Come si forma il tappo di cerume

In realtà il cerume è una sostanza prodotta dalle ghiandole del condotto uditivo esterno che il nostro corpo produce per proteggere lo stesso, intrappolando qualsiasi tipo di particella. Parliamo di polvere, detriti che possono causare danni.

Il problema avviene quando questo si accumula in eccesso e viene a creare un vero e proprio tappo di cerume. La protezione diventa quindi una criticità che può inficiare l’udito e causare sintomi fastidiosi. Sono diverse le cause alla base della formazione del tappo di cerume. Una di queste, come già sottolineato, è una produzione eccessiva di questa sostanza.

Altre possono essere l’uso di auricolari o cuffie che spingono il cerume contro la parete del condotto o ancora la stessa struttura anatomica del canale uditivo. Alcuni individui presentano un’eccessiva crescita di peli all’interno del condotto uditivo. Anche questo può essere causa della formazione del tappo di cerume.

I sintomi che possono presentarsi quando si forma il tappo di cerume sono una diminuzione dell’udito, dolore all’orecchio quando questo esercita pressione sulle pareti del condotto. E ancora acufene, conosciuto anche come ronzio o fischio all’orecchio e sensazioni di vertigine.

Soprattutto nel caso si sperimentino sintomi molto forti è importante consultare un otorinolaringoiatra che possa eseguire una diagnosi precisa ed eventualmente rimuovere il tappo di cerume. Cosa possiamo fare noi invece per prevenire la formazione del tappo di cerume?

Cosa fare per gestirlo al meglio

La prima cosa da fare è quella di evitare l’utilizzo di cotton fioc. Introdurre oggetti nel condotto per ripulirlo, infatti, può spingere il cerume più in profondità. Allo stesso tempo però è importante mantenere una corretta igiene dell’orecchio esterno, utilizzando un panno morbido per pulire l’esterno dell’orecchio. In questo modo il cerume in eccesso sarà espulso naturalmente dall’orecchio stesso.

Sebbene siano comodi è consigliato anche limitare l’uso di auricolari o cuffie. E in caso pulirli regolarmente per evitare che si accumuli del cerume.

Nel caso in cui il tappo di cerume si formi nonostante tutta la prevenzione, è bene rivolgersi a un otorinolaringoiatra che sia in grado di rimuoverlo nel modo più corretto. Esso potrà applicare un’irrigazione auricolare, che prevede l’utilizzo di una soluzione acquosa tiepida irrigata nel condotto per scioglierlo. È importante che sia un professionista a farlo perché potrà gestire al meglio la temperatura e la pressione dell’acqua.

In alternativa potrebbe eseguire un’aspirazione auricolare con un micro-aspiratore. È possibile tentare con dei prodotti venduti in farmacia, consci del fatto che non sempre risultino essere validi.