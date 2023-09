Perché è importante per gli psicologi continuare a formarsi?

Sapevate che secondo la Conferenza di Leadership Educativa 2010 dell’APA (American Psychological Association), si stima che il tempo che trascorre prima che metà delle conoscenze psicologiche nella vostra area di specializzazione diventino obsolete è solo di circa cinque o sei anni?

Dato che la conoscenza sul comportamento umano è così vasta e complessa, è necessario che gli psicologi aggiornino costantemente ciò che sanno per fornire ai pazienti il miglior supporto. Continuare l’educazione in psicologia è il modo migliore per rimanere al passo con qualsiasi nuovo trattamento.

Fortunatamente, oggi ci sono una vasta gamma di corsi e diplomi, come i corsi online di ECM Psicologi di BetaImprese, che facilitano notevolmente l’accesso a nuove conoscenze. Questo tipo di corsi li aiuta anche a continuare a coltivare, perfezionare ed esercitare le loro abilità di ascolto durante le sessioni terapeutiche.

Perché formarsi continuamente?

Sia la conoscenza teorica che la pratica sono pilastri fondamentali per rafforzare le risorse cliniche della terapia. Ci sono anche grandi benefici nel avere l’opportunità, ogni giorno, di imparare di più sulle diverse branche della psicologia. Alla fine della giornata, non è solo una decisione professionale, ma anche umana e personale.

Dopo aver completato la formazione per diventare psicologi, i nuovi professionisti si trovano di fronte a una realtà in cui potrebbero trovarsi a lavorare in un gran numero di posizioni. Un’ottima opzione in quel momento è continuare la tua formazione e specializzarti in una specifica area. Ma anche se passano diversi anni, gli psicologi devono continuare a formarsi per essere al corrente delle ultime novità in terapie e trattamenti.

L’obiettivo finale dell’educazione continua degli psicologi è mantenere e sviluppare le competenze che già possiedono, contemporaneamente rimanendo aggiornati sugli ultimi sviluppi nella pratica basata sull’evidenza, proteggendo così i clienti e gli utenti dei servizi assicurando che i professionisti offrano interventi clinici aggiornati.

La formazione continua come psicologo richiede dedizione e impegno.

Oggi è considerato un dovere intrinseco dei professionisti della psicologia mantenere una pratica professionale di alta qualità basata sull’evidenza. Lo sviluppo professionale continuo è uno dei processi attraverso i quali questi professionisti della salute rimangono aggiornati per soddisfare i requisiti per esercitare, le esigenze dei consumatori, i cambiamenti nei metodi e il proprio sviluppo professionale.

Tuttavia, per molti può sembrare un compito travolgente. Pertanto, quando ci si avventura in una nuova sfida educativa, è essenziale prendere la decisione di dedicare l’attenzione e il tempo necessari per portare a termine le lezioni. Poiché è un investimento economico ed energetico, è vitale prendere sul serio le lezioni.

Fortunatamente, gli psicologi hanno a disposizione molte opzioni educative tra cui scegliere. Il problema è che molti di questi professionisti stanno lavorando, quindi non hanno il tempo necessario per seguire i corsi richiesti.

In situazioni del genere, i corsi online come quelli offerti da BetaImprese sono la soluzione. Poiché si tratta di corsi digitali, lo studente può formarsi al proprio ritmo, ma inoltre, evita di doversi spostare in un’academy o università, risparmiando così molto tempo.

Gli psicologi hanno un grande potere e responsabilità nella vita dei loro clienti. Pertanto, è cruciale che gli psicologi aggiornino costantemente le loro conoscenze e abilità per garantire che il loro lavoro sia basato su prove e terapie moderne.