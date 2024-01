Anziani in casa, installare un montascale conviene?

Lo sviluppo tecnologico ha portato a un gran numero di soluzioni che servono a rendere la nostra vita di tutti i giorni più semplice, o ad affrontare delle difficoltà che possono emergere nel corso del tempo. Chi ha problemi a camminare, ad esempio, oggi può far installare nella propria abitazione un montascale. Può essere molto utile per garantire la massima autonomia a chi si muove con la sedia rotelle o anche a coloro che con l’età hanno iniziato a manifestare dolori alle articolazioni, tra cui le ginocchia.

In questo articolo abbiamo elencato alcuni fattori da tenere in considerazione, come il costo montascale e la differenza tra i vari modelli disponibili sul mercato.

Si può installare ovunque?

Posizionare un montascale non è complicato, ed esistono soluzioni pronte ad adattarsi a qualsiasi tipo di scale. Il nostro suggerimento è di lasciare che gli addetti dell’azienda si occupino del sopralluogo, così che con la loro esperienza possano identificare tutte le caratteristiche delle scale e proporre la soluzione più adatta.

Generalmente l’installazione di un montascale non richiede lavori complessi, e in poche ore il dispositivo può essere completamente pronto per l’uso. Con gli addetti ci si può accordare sul tipo di lavori in muratura da fare o da non fare. Saranno loro a decidere come procedere con il fissaggio di tutta la struttura.

Oggi i montascale possono affrontare anche itinerari complessi, costituiti da più rampe di scale o da scale a chiocciola.

Quanto costa un montascale?

Definire il costo di un montascale non è facile, perché molto dipende dal singolo caso. In base alla struttura delle scale e alla loro lunghezza il costo potrebbe aumentare o diminuire. Un altro elemento che influenza il prezzo finale è anche il modello di montascale scelto.

L’azienda che si occuperà del lavoro può proporre vari preventivi, così che ognuno possa scegliere la soluzione che meglio può rispondere alle nostre esigenze.

Non dimenticate che il montascale un domani potrebbe essere utile per tutta la famiglia. Avere un aiuto per salire le scale, in futuro, potrebbe davvero fare la differenza.

Quali modelli esistono?

Consultando una azienda specializzata si possono scoprire numerosi modelli di montascale. Probabilmente in luoghi pubblici avrete già visto i montascale dotati di piattaforma orizzontale. Sono i più diffusi quando si ha a che fare con luoghi pubblici perché consentono una maggiore versatilità, adattandosi sia a chi ha difficoltà a camminare, sia a coloro che usano sedie a rotelle. Si possono far installare anche in abitazioni private, e possono essere di misure differenti.

In alternativa si possono acquistare dei montascale con poltroncina, utili sia negli spazi interni che in quelli esterni. Hanno dimensioni inferiori rispetto ai modelli a piattaforma, per questo sono molto apprezzati da coloro che hanno rampe di scale molto strette.

Una caratteristica che accomuna tutti i montascale è la loro facilità di utilizzo. Non serve l’aiuto di nessuno e non sono richieste particolari competenze. Ogni montascale è dotato di una comoda pulsantiera, progettata per essere semplice e intuitiva. Basta premere i pulsanti per salire o scendere a seconda della direzione in cui si vuole andare.