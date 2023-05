Artrosi, gli alimenti da evitare

L’artrosi è una malattia degenerativa che attacca la cartilagine delle articolazioni. Sul lungo periodo questa infiammazione cronica può non solo provocare dolore ma anche difficoltà di movimento di diversa gravità. Come possiamo aiutarci con i giusti cibi?

Le cause dell’artrosi

Le cause dell’artrosi possono essere di diversa tipologia e spaziare dai fattori ambientali fino ad arrivare a una predisposizione genetica. L’alimentazione come sempre in questi casi ha il suo ruolo. E in particolare si dovrebbe tentare di evitare una dieta ricca di grassi. Non solo per il potenziale aumento di peso che potrebbe pesare su le articolazioni di ginocchia e caviglie, ma anche per via delle adipochine.

Cosa sono? Sono ormoni che possono stimolare o dare nuova forza a infiammazioni preesistenti. È per tale motivo, tra gli altri, che in caso di artrosi è necessario rivedere anche la propria alimentazione.

È importante comprendere quindi quali sono i principali alimenti da evitare se si è affetti da artrosi. Come intuibile si tratta di quei cibi che favoriscono i processi infiammatori. La sostanza che di più sembra agire su questa patologia è l’acido arachidonico, di solito presente come acido linoleico all’interno dell’olio di girasole, dell’olio di arachidi e di cartamo e nella frutta a guscio e nella carne.

Quando si soffre di artrosi bisognerebbe anche evitare il più possibile di bere alcolici e bevande zuccherate come liquori, vino, birra, succhi di frutta, bevande gassate. E ancora evitare di mangiare frutta candita o sciroppata, dolci e zucchero raffinato, carni grasse, condimenti a base di grassi animali e insaccati.

Dieta mediterranea la più adatta

Di solito basterebbe seguire in maniera abbastanza corretta la dieta mediterranea, senza sgarrare troppo da quelli che sono i suoi alimenti principali.

Anche fare attività fisica nei limiti del possibile è qualcosa alla quale non possiamo rinunciare se soffriamo di questa malattia. Ad aiutare le nostre articolazioni ci pensano principalmente cibi contenenti acidi grassi omega 3 presenti sia nel pesce di acqua dolce che nelle verdure a foglia verde e nei semi. Ma anche gli acidi grassi omega 9, ovvero l’acido erucico contenuto all’interno dell’olio d’oliva. Il quale aiuta anche ad abbassare il livelli di colesterolo cattivo.

È importante anche consumare una giusta quantità di fibre che aiuterebbero a ridurre le infiammazioni secondo gli ultimi studi condotti sull’artrosi. Infine, ma non per importanza, è consigliato esporsi al sole e consumare dei cibi ricchi di magnesio, potassio e calcio. In poche parole è consigliato seguire una dieta bilanciata e povera di grassi.