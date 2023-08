Mangiare avena fa bene alla salute. E la ragione sta nel fatto che questo cereale è molto ricco di nutrienti e di sostanze capaci di apportare benefici al corpo umano.

Avena perfetta per uno stile di vita sano

Non è un caso che sia scelto come alimento da chi voglia non tenere uno stile di vita equilibrato e il più possibile sano. È molto semplice da cucinare e in commercio se ne trovano di diverse tipologie di grandezza e raffinazione.

Perché l’avena fa bene alla salute? La ragione sta nel fatto che non solo è ricca di proteine, fibre, minerali e vitamine ma contiene anche buone dosi di acidi grassi Omega 3 e Omega 6. Una delle caratteristiche principali per le quali è bene consumare l’avena sta nel fatto che possegga ottime dosi di betaglucani. Parliamo di una fibra solubile che contribuisce al calo del colesterolo nel sangue. Come? Questi si legano al colesterolo facilitandone l’eliminazione dal corpo. Fattore che aiuta a difendere l’organismo dal presentarsi di malattie cardiovascolari.

L’avena è un alimento ad alto contenuto di fibre. Questo aiuta anche a controllare i livelli di zucchero nel sangue. Rallentando l’assorbimento dei carboidrati è possibile mantenere stabili i livelli di glicemia nel corso della giornata. Se non si hanno problemi nell’assumere proteine, fare colazione con l’avena è consigliato anche a chi soffre di diabete.

Sempre parlando di fibre, l’avena contiene sia fibre insolubili che solubili, due ingredienti base per la salute del tratto gastrointestinale. Trasformandosi in una sorta di gel all’interno dello stomaco le fibre solubili aiutano a rallentare la digestione e a favorire un senso di sazietà. Quelle insolubili sostengono l’importante funzionamento dell’intestino.

Sostiene anche il sistema immunitario

Anche grazie alla sua azione sul sistema gastrointestinale e alle quantità di vitamina E, vitamina C, zinco e selenio l’avena consente di sostenere il sistema immunitario. È palese che, più in generale, questo alimento sia in grado di combattere o ancor meglio prevenire il rischio di malattie croniche. Parliamo di obesità, diabete di tipo 2 e come accennato di malattie a carico del sistema cardiocircolatorio.

Ovviamente deve essere fatto buon uso di questo alimento. Possiamo acquistarlo sotto fiocchi, porridge o farina d’avena. Può essere consumato crudo in aggiunta a frutta fresca, yogurt o simili o essere utilizzato anche per fare biscotti.

A meno che non si soffra di particolari patologie, Inserire l’avena all’interno della propria dieta può apportare numerosi benefici alla salute. Eleggerlo come alimento principale nella propria colazione ecco qualcosa di cui non ci si pentirà mai.