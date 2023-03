Cioccolato fondente, perché mangiarlo ogni giorno

Mangiare ogni giorno cioccolato fondente? Apporta benefici all’organismo se di una certa tipologia e in una grammatura precisa. Non è un invito a mangiare chili di cioccolato, quanto a concedersi un quadratino quotidianamente.

Più alta la percentuale di cacao maggiori i benefici

Qualche grammo che non solo è in grado di soddisfare la nostra voglia di dolce, ma anche di apportare benefici per la salute. Partiamo da un presupposto: per essere considerato fondente il cioccolato deve essere composto per lo meno dal 50% di cacao. Possono esservi anche burro di cacao e zucchero, ma non deve esserci latte. Se non eventualmente in tracce per via della contaminazione incrociata nel corso della produzione.

Il cioccolato fondente fa bene perché il cacao è ricco di flavanoli, antiossidanti dall’effetto antinfiammatorio e anti radicali liberi. Maggiore è la percentuale di cacao al suo interno più importanti sono le conseguenze benefiche. Ma cosa è in grado di fare questo alimento?

Prima di tutto è capace di proteggere il cuore. Sono stati molti gli studi che hanno mostrato come il cioccolato fondente sia in grado di proteggere l’organismo per quel che concerne le malattie cardiovascolari. Soprattutto per quel che riguarda la potenziale formazione di coaguli nel sangue.

Per quanto possa sembrare strano il cioccolato fondente aiuta anche a ridurre il rischio di diabete. Diversi studi hanno mostrato come in quantità moderate, all’interno di una dieta sana, potrebbero riuscire a portare una migliore gestione della metabolizzazione del glucosio da parte dell’organismo. Questo perché i flavanoli presenti in questo tipo di cacao riducono i fattori di rischio legati all’insulino-resistenza.

Cioccolato fondente ottimo anche per la pressione

Esso si rivela anche un toccasana per quel che concerne la riduzione della pressione sanguigna. Moderate dosi di questo alimento, infatti, aiuterebbero a mantenere flessibili i vasi sanguigni, allontanando lo spettro della rigidità arteriosa aiutando a ridurre il rischio di aterosclerosi.

In barba a quelle storie che vorrebbero il cioccolato fondente anche causa di brufoli questo, grazie alle sua concentrazione di rame, manganese e magnesio aiuta a preservare la salute della pelle. Il collagene, ad esempio, è una proteina la cui produzione è supportata dal manganese. Gli antiossidanti contenuti in questo alimento proteggono poi la pelle dai raggi ultravioletti.

Grazie alla capacità di aumentare la serotonina, ormone che aiuta a far addormentare, un quadratino di cioccolato fondente prima di dormire può aiutare a favorire il sonno, anche grazie al suo contenuto di triptofano. Tra i benefici riscontrati da uno studio vi è anche quello legato al miglioramento della resistenza atletica. Quaranta grammi di cioccolato fondente al giorno basterebbero a sostenere in modo rilevante coloro che si allenano.