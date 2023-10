Gomasio, cosa è

Il gomasio è il prodotto dell’unione tra il sale marino e i semi di sesamo tostati. Parliamo di un alimento che può avere diversi benefici per la salute.

Come viene usato il gomasio

Di solito questo ingrediente viene utilizzato nella cucina orientale come condimento al posto del normale sale. E non di rado nella ricetta originale è prevista anche la presenza di alghe. Il gomasio non solo presenta delle proprietà benefiche ma viene utilizzato come esaltatore di gusto, specialmente all’interno della dieta macrobiotica.

Il gomasio fa bene perché al suo interno sono contenute moltissime sostanze nutritive importanti. È ovviamente un’alternativa al classico sale da cucina ma allo stesso tempo una fonte importante di vitamine, grassi insaturi, proteine e sali minerali. Questa peculiarità gli viene donata dai semi di sesamo, i quali contengono ferro, calcio, potassio, fosforo, selenio e magnesio. Ma anche grassi insaturi omega 3 e omega 5. E vitamine come la vitamina A, la B1, la B2, la B6, la D, la E e la PP.

Il gomasio è caratterizzato anche da una buona da dose di iodio, proveniente dal sale marino, di aiuto per chi soffre di tiroide. Il sale marino apporta quantità più basse di sodio e cloro e più alte di magnesio, rame e zinco. Per tale ragione il gomasio, unione di questa tipologia di sale e dei semi di sesamo tostati, può essere considerato un alimento tra i più salutari da inserire nella propria dieta.

Buono per le difese immunitarie

È stato notato che un consumo sano di questo alimento aiuta la memoria, le difese immunitarie, previene l’affaticamento psicofisico e la stanchezza, discendendo allo stesso tempo il sistema cardiocircolatorio e migliorando, grazie al calcio, la salute delle ossa e dei denti.

Spesso il gomasio viene utilizzato all’interno della dieta vegana, soprattutto per chi non può assumere latte e latticini. Viene considerato utile per contrastare i calcoli renali, l’ipertensione. Mentre il sesamolo, la sesamolina e la sesamina aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo.

E’ un ottimo antiossidante e consente di aiutare il fegato alla sua azione disintossicante. Il gomasio può essere acquistato in negozi specializzati e nella grande distribuzione o essere preparato in casa cercando un’opportuna ricetta.

E’ perfetto per essere usato su insalate, pane, riso, verdure e proteine. Ma è consigliato non superare la dose raccomandata di un cucchiaino al giorno. Non presenta particolari contraddizioni se consumato da una persona sana. Se si soffre di alcune patologie è bene chiedere consiglio al proprio medico.