Mangiare a Natale, gli errori da evitare

Cosa mangiare a Natale? Tutto, ma con moderazione. Non dobbiamo pensare di doverci privare di qualcosa, a meno che non soffriamo di determinate patologie. Vediamo insieme quali sono gli errori da non fare.

Ecco come mangiare a natale

Queste festività portano con sé senza dubbio una maggiore quantità di cibo ingerito. Tendiamo a fare delle vere e proprie maratone a tavola che, per la nostra sanità fortunatamente non si ripetono più volte nel corso dell’anno. Per affrontare al meglio e capire cosa mangiare a Natale senza stare male non dobbiamo cadere in alcuni errori.

Uno di quelli più diffusi e il saltare pasti. È inutile digiunare prima, dato che una simile abitudine non fa altro che aumentare la fame con la quale ci avviciniamo al grande pasto. Tra l’altro, di solito, tale atteggiamento porta a un rallentamento del metabolismo. Qualcosa che noi non vogliamo assolutamente. Quindi mai saltare un pasto: meglio consumarne di leggeri.

Cosa mangiare a Natale senza esagerare? Lo ripetiamo: possiamo mangiare di tutto. Ma per evitare di esagerare possiamo fare attenzione a ciò che acquistiamo. Limitiamoci alle quantità che ci servono per preparare i piatti stabiliti. Evitando ovviamente snack o simili che possono portare sulla cattiva strada e quindi farci abbuffare ancor prima del pranzo o della cena di Natale.

È importante anche evitare di seguire diete drastiche. Cosa mangiare a Natale non dipende assolutamente da quanto ci siamo affamati prima. O siamo intenzionati ad affamarci. Il consiglio è sempre quello di mangiare con giudizio, seguendo un regime alimentare sano e bilanciato. Anche perché queste diete molto restrittive pre-festività di solito non fanno altro che aggiungere stress e basta.

Tutto ma porzionato con giudizio

Abbiamo ripetuto sempre che possiamo concederci tutto con giudizio. Lo rivediamo non dobbiamo abbuffarci, ma mangiare tutto in piccole porzioni in modo da poterlo gustare appieno, senza dover rinunciare a nulla.

Cosa mangiare a Natale? Tutto quello che vogliamo a patto che lo uniamo a un’alternanza di passeggiate o movimento. Quello che dobbiamo evitare è infatti la sedentarietà. Muoverci, tra le altre cose, ci aiuta anche a digerire quei cibi molto buoni ma magari leggermente più pesanti che consumiamo solo durante queste feste.

Dobbiamo inoltre evitare di tenere sotto controllo il peso continuamente. Durante le feste il salire troppo sulla bilancia può rivelarsi controproducente per la nostra salute mentale e per quella fisica. Potrebbe infatti portarci a voler decidere di seguire regimi alimentari drastici dannosi per la salute.

Insomma, se vi state chiedendo cosa mangiare a Natale rispondetevi con tutta tranquillità: qualsiasi cosa che non mi faccia allergia ma in porzioni piccole.