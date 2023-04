Lo zafferano cura la depressione? In un momento storico in cui pensare alla propria salute mentale è necessario, qualsiasi aiuto naturale possiamo utilizzare deve essere considerato ben accetto.

Benefici non solo credenze popolari

In base ai risultati di alcuni studi condotti sul tema, questa spezia potrebbe aiutare ad approcciare la depressione in modo migliore. Lo zafferano, lo sappiamo, è molto prezioso, costoso e tipico della cucina mediterranea e italiana.

Viene utilizzata all’interno dei piatti per donare un particolare sapore e colore. E da diverso tempo era all’attenzione degli esperti per via dei suoi potenziali effetti benefici, tra i quali vi sarebbe proprio quello legato al trattamento della depressione.

A quanto pare le credenze popolari in merito avrebbero ragione. Deve essere sottolineato che gli studi finora eseguiti meriterebbero maggiori approfondimenti per via del campione esiguo. Nonostante ciò anche diverse revisioni confermano l’utilità dello zafferano per quel che concerne la depressione.

In base ai numeri dell’Istituto Superiore di Sanità almeno il 7% degli italiani adulti soffre di depressione. Con maggiore incidenza nelle donne, tra le persone più svantaggiate a livello economico e sociale o tra coloro che presentano precarietà lavorativa o bassa istruzione. La malattia ha una particolare incidenza anche in chi vive da solo o chi ha una salute cagionevole.

Questo malessere si è andato amplificando per via delle restrizioni legate al covid. E ha portato molte persone a dover fare uso, ovviamente prescritto, di ansiolitici e antidepressivi. Portando alla comparsa di alcuni effetti collaterali. Lo zafferano entra in gioco in questo momento: potrebbe rappresentare un rimedio naturale importante nei confronti di questa patologia.

Cosa raccontano studi dedicati sullo Zafferano

In uno studio a doppio cieco condotto nel 2005, della durata di sei settimane controllato e randomizzato, è stato notato come lo zafferano fosse capace di mitigare i sintomi della depressione. Allo stesso modo due metanalisi di studi randomizzati eseguite nel 2013 e nel 2019 hanno studiato l’effetto del consumo di zafferano in persone con diagnosi di depressione moderata e grave.

Anche in questo caso la spezia si è mostrata capace di ridurre i sintomi rispetto al placebo. Arrivando a far notare un’efficacia praticamente sovrapponibile a quella degli antidepressivi. Ovviamente non si può pensare di curare la depressione con lo zafferano in via esclusiva. Gli studi già presenti, però, ci consentono di pensare che potrebbe essere un’aggiunta naturale alla terapia e alla somministrazione di farmaci.

Siamo coscienti che l’alimentazione ha effetti sul nostro stato di salute. Perché quindi non provare ad aggiungere un po di zafferano alla nostra dieta proprio per stare meglio?