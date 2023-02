Rimettersi in forma dopo le feste? 5 errori da evitare

Quando c’è bisogno di rimettersi in forma dopo le feste ci sono diversi errori che possono compromettere il raggiungimento di questo obiettivo.

Infatti, la fretta che assilla chi vuole perdere peso dopo aver messo su qualche chilo, soprattutto dopo le feste, porta a commettere diversi errori che possono portare non solo a dimagrire in modo sbagliato ma anche a riprendere i chili persi in pochissimo tempo.

Infatti, una dieta sbagliata potrebbe portare anche a rendere il metabolismo più lento e non in grado di processare al meglio tutto ciò che si consuma nel corso della giornata.

Per evitare che il metabolismo rallenti, una soluzione può essere l’assunzione di integratori metabolismo realizzati con ingredienti naturali che sono in grado di supportare una maggiore termogenesi e al contempo permetta di migliorare l’assorbimento dei nutrienti, bruciando invece più velocemente grassi e zuccheri.

Come anticipato, gli errori che si possono fare quando si cerca di perdere peso sono tanti. Ma vediamo più nel dettaglio 5 tra gli errori più comuni che si possono compiere e che bisogna assolutamente evitare se si vuole perdere peso.

Non fare un piano di allenamento corretto

Il primo errore che si fa è quello di allenarsi in modo sporadico oppure eccessivo in un breve periodo di tempo per poi stancarsi e non riuscire ad andare più avanti con l’attività fisica.

Un altro problema se non si fa il giusto piano di allenamento è che non si imposta alcun obiettivo, si inizia a perdere il desiderio di fare esercizio e al contempo si potrebbero fare attività sportive sbagliate che non sono indicate per il proprio dimagrimento.

Infine, bisogna avere un piano di allenamento ben strutturato sul proprio fisico e in base ai propri obiettivi di fitness per riuscire realmente a perdere peso. Per perdere peso e far sì che i muscoli diventino più tonici bisogna equilibrare esercizi di forza, stretching, cardio.

Diete estreme o sbagliate

Fare delle diete estreme non solo può essere dannoso per la salute ma non è nemmeno una soluzione sostenibile sul lungo periodo. Le diete estreme spesso portano a saltare i pasti e questo conduce ad un rallentamento del metabolismo, aumento della sensazione di fame, scelte alimentari poco salutari nel corso del tempo.

Tra le diete da evitare ci sono anche quelle fai da te troppo ricche di proteine. Una dieta iperproteica può portare a danni a carico dei reni, ad un aumento delle tossine nel sangue e anche di colesterolo all’interno delle vene se si consuma molta carne e grassi animali. Una dieta bilanciata deve presentare il giusto equilibrio tra: grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure.

Infine, non si devono consumare cibi dietetici in quantità eccessivi, questo perché spesso potrebbero essere pieni di sostituti di grassi e zuccheri che non sempre sono salutari se consumati in grandi quantità.

Non bere abbastanza

Bisogna bere tra i 6 e gli 8 bicchieri di acqua al giorno per riuscire a mantenere il proprio organismo sempre idratato. Non bere abbastanza acqua e consumare molte bevande gassate (anche quelle senza zuccheri) o sostituire l’acqua con dei succhi di frutta zuccherati o con altre bevande che sono addizionate con zuccheri oppure con aspartame. Bisogna evitare anche le bevande isotoniche e quelle con aggiunte di Sali minerali e vitamine, o con aggiunta di proteine se non sono indicate per il proprio stile di vita.

Non mangiare abbastanza verdura e frutta

Bisognerebbe consumare ogni giorno almeno cinque porzioni di frutta e verdura. La verdura può essere consumata a pranzo e cena. Mentre la frutta si può consumare a colazione e nei due spuntini giornalieri. La frutta e la verdura sono essenziali in quanto ricchi di fibre, di Sali minerali e di vitamine che sono tutti deputati allo stato di benessere dell’organismo.

Dormire troppo poco

Infine, per riuscire a perdere peso in modo corretto è importante anche il riposo. Il sonno, infatti,

è importante per il benessere fisico e mentale. Dormire almeno sette ore a notte può aiutare il corpo a stare meglio e al contempo supporta anche i risultati che si ottengono dalla dieta e l’allenamento.