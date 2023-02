Apple Watch lo salva da emorragia interna

L’Apple Watch lo salva da un’emorragia interna. Non è uno spot pubblicitario fantasioso ma ciò che è successo a un uomo negli Stati Uniti. Dove il famoso tracker è stato in grado avvertirlo di dover cercare aiuto.

Gli allarmi sul ritmo cardiaco dell’Apple Watch

L’Apple Watch è senza dubbio uno dei fitness tracker più evoluti e completi. È quasi riduttivo inserirlo in quella categoria. Ma di certo in questo caso ha dimostrato di valere tutti i soldi spesi per il suo acquisto. Dopo essersi addormentato per un pisolino l’uomo ha rischiato di non svegliarsi più. Se ora può raccontare la sua storia è proprio perché l’Apple Watch, registrando il suo battito cardiaco ha lanciato diversi allarmi legati alla frequenza.

L’uomo ha raccontato ciò che gli è successo all’interno della piattaforma Reddit. In pratica dopo aver pranzato si è disteso per schiacciare un pisolino, fortunatamente indossando il suddetto dispositivo elettronico. Quando si è svegliato si è reso conto di aver avuto almeno 10 notifiche riguardanti il battito cardiaco accelerato.

Una crisi di tachicardia che non accennava a smettere nemmeno rimanendo sdraiato. Fortunatamente l’uomo ha avuto la prontezza di riflessi di contattare il proprio medico. E una volta verificata la saturazione e le pulsazioni, unite ai racconti di questo, il medico ha allertato il 911 per disporre il trasferimento dell’uomo in ospedale.

Sottoposto a esami specifici è stato possibile verificare come l’emoglobina fosse passata da 15 a 3, incompatibile con la vita. All’inizio i medici sospettavano un attacco di cuore, ma si sono resi fortunatamente velocemente conto che si trattava di un’emorragia gastrointestinale.

Una spesa che gli ha salvato la vita

Ovviamente il paziente ora sta bene e ringrazia tutti coloro che l’hanno aiutato. A partire dai dottori e dagli infermieri fino ad arrivare ai donatori di sangue che hanno reso possibile la sua guarigione. Ma è anche contento di aver speso soldi per l’Apple Watch, rivelatosi molto più utile di quello che avrebbe mai pensato. In fin dei conti se non avesse notificato il cambiamento del ritmo cardiaco spingendo l’uomo a contattare il medico, la fine per lui sarebbe stata ben diversa.

Spesso non si comprende quanto gli smartwatch possano essere utili in tal senso. Tendiamo con molta facilità a sfruttarli per avere a portata di mano notifiche e il conteggio dei passi. Ma i modelli più evoluti come quello dell’azienda di Cupertino rendono possibile tenere sotto controllo i parametri in maniera più approfondita. Rivelandosi, come accaduto nella storia di questo uomo statunitense, basilari per poter affrontare e gestire al meglio anche problematiche di salute importanti.