Ozempic, il fenomeno delle microdosi

Ozempic è il farmaco contro il diabete di nuova generazione che tanto fa discutere in questo periodo. Soprattutto, nelle ultime settimane, per via del fenomeno del microdosing

Il microdosing di Ozempic

Abbiamo sentito parlare di overdose, di uso spropositato e di quello illegale acquistando il farmaco su Internet. Ora l’ozempic diventa nuovamente protagonista proprio per questa moda di utilizzarlo in piccolissime dosi. Soprattutto negli Stati Uniti si tratta di un uso molto diffuso del farmaco.

Quando parliamo di microdosing parliamo di dosi che si avvicinano molto, in quantità, a quelle omeopatiche. Eppure sono dei medici a praticarle. Il più famoso è senza dubbio Brett Osborn. Questo neurochirurgo della Florida ha sperimentato su se stesso l’uso di Ozempic in piccolissime dosi.

Ed è convinto che possa offrire se così sfruttato diversi benefici per la salute. Tra di questi vi sono un livello di glicemia ovviamente più basso grazie alla natura del medicinale e colesterolo più basso.

Fortunatamente davanti a dei professionisti che utilizzano Ozempic off label, sperimentando e di conseguenza togliendo la disponibilità a chi ne avrebbe davvero bisogno ovvero le persone affette da diabete, vi è anche chi si schiera contro questo uso.

Ora riguarda Ozempic, ma il microdosing per molti anni è stato applicato all’uso di sostanze stupefacenti e psichedeliche. In quel caso si voleva favorire la creatività e la produttività. In questo si vuole sfruttare l’effetto dimagrante riscontrato in alcune persone per poterlo utilizzare in tal senso.

Fenomeno da combattere

Perché questo fenomeno è pericoloso? Prima di tutto perché è stato creato per altro e non è stato provato in sicurezza il suo uso per altri scopi. In seconda istanza perché il fai da te farmacologico, anche se eseguito da un medico, potrebbe rivelarsi decisamente pericoloso. Non dobbiamo dimenticare che essendo un farmaco contro il diabete, Ozempic ha negli effetti di tipo sistemico sul metabolismo.

Senza contare che proprio per via del suo scopo le penne contenenti questo farmaco sono precaricate e non sono state pensate per modificarne le dosi. Insomma, da qualsiasi punto di vista venga studiata la questione, al momento il microdosing di questo medicinale è altamente sconsigliato.

Senza contare le questioni etiche dietro lo spreco di questo farmaco salvavita per le persone affette da diabete. Ozempic nasce per un certo scopo. Lo studio dei suoi effetti in altri ambiti può essere senza dubbio eseguito. Ma tutto ciò deve avvenire secondo canoni rigidi, precisi e soprattutto controllati. Per quanto possa per alcuni professionisti giocare a fare Dio essere soddisfacente, il rischio è quello di mettere in pericolo la salute.