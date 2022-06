Dermatite atopica (eczema): sintomi, cause e terapia

La dermatite atopica (nota come eczema) è un’infiammazione cutanea, a gravità variabile, che colpisce lo strato più superficiale della pelle. Non si tratta di una semplice irritazione epidermica, bensì di un vero e proprio processo infiammatorio scatenato da un’alterazione della barriera cutanea. Sebbene l’eczema possa interessare diverse aree del corpo, le parti maggiormente colpite sono il viso, il collo, i polsi, le caviglie, le pieghe dei gomiti e delle ginocchia.

Dermatite atopica (eczema): la sintomatologia

L’eczema scatena una vasta gamma di sintomi irritativi che possono manifestarsi in maniera variabile a seconda del soggetto. In ogni caso la sintomatologia più diffusa è la seguente:

• Chiazze eritemato-desquamative

• Vescicole

• Lesioni lichenificate, tipiche della malattia cronicizzata

• Eritema

• Ispessimento cutaneo e pelle disidratata

• Prurito persistente

• Erosioni a livello cutaneo, a causa del grattamento

• Croste cutanee formatesi a seguito delle erosioni

• Ragadi nelle mani

• Ragadi nei piedi

Dermatite atopica (eczema): le cause più diffuse

La diagnosi della dermatite atopica deve essere effettuata da un medico dermatologo mediante un’attenta ispezione della pelle. Tra le cause più diffuse che contribuiscono all’insorgenza dell’eczema annoveriamo:

• Variazioni della temperatura o dell’umidità ambientale

• Presenza di batteri della specie Staphylococcus aureus sulla pelle

• Contatto con acari della polvere, muffe e forfora

• Cosmetici, profumi e detergenti aggressivi

• Sudore

• Contatto con indumenti irritanti

• Stress emotivo

Dermatite atopica (eczema): i migliori trattamenti terapeutici

Se lo sfogo cutaneo e il prurito causati dalla dermatite atopica raggiungono livelli esasperanti, è necessario rivolgersi al proprio medico curante e, eventualmente, effettuare una visita specialistica. Il dermatologo vi indicherà la terapia più idonea e i migliori trattamenti farmacologici in grado di risolvere il disturbo e alleviare la sintomatologia. Vediamo i principali:

• Farmaci per decongestionare la pelle: pomate e creme per alleviare il prurito, la desquamazione e favorire il ripristino della barriera cutanea

• Farmaci corticosteroidi per lenire l’infiammazione

• Farmaci ad uso orale con azione immunosoppressiva

• Antistaminici orali

• Pomate antibiotiche o antimicotiche per curare le infezioni batteriche o micotiche

• Impacchi umidi con sostanze antinfiammatorie

• Cure termali

Ricorrere ad integratori e supplementi alimentari che possano lenire e ridurre gli sfoghi cutanei causati dall’eczema è un’alternativa che non andrebbe esclusa. Alcuni integratori vengono prescritti dai dermatologi per aumentare le difese immunitarie e come coadiuvanti nella cura di patologie cutanee croniche. GenesiDol di Farmagens Health Care è, appunto, un complesso molecolare farmacogenomico e neuroprotettivo noto per i suoi straordinari effetti benefici in caso di alterazioni della barriera cutanea.

Come agisce GenesiDol?

GenesiDol è un supplemento alimentare a base di Palmitoiletanolamide, Lactobacillus Paracasei F19, estratto di avocado/soia, L-Acetilcarnitina, melatonina, Coenzima Q10, ginkgo biloba, DL-alfa tocoferolo acetato e vitamine del gruppo B, D, ed E. È estremamente utile come supplemento in caso di alterazioni che coinvolgono equilibrio tra il sistema neurale e il sistema immunitario del distretto cutaneo. L’azione benefica di GenesiDol è stata ampiamente documentata da diversi studi clinici e la sua formulazione molecolare è presto divenuta brevetto internazionale. Per tutti gli approfondimenti e indicazioni terapeutiche, GenesiDol è disponibile sul sito Farmagensonline, la parafarmacia del Gruppo Farmagens Health Care specializzata in prodotti per la salute, il benessere e la bellezza.