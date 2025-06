Cibi idratanti contro il caldo estivo

Quali sono i cibi idratanti da consumare contro il caldo estivo? La parola d’ordine con le alte temperature è rimanere idratati e questi alimenti ci consentono di farlo senza problemi.

Quali sono i cibi idratanti da consumare

Dobbiamo ricordare che il corpo umano adulto è composto per il 65% di acqua e, per tale ragione, mantenere un livello importante di idratazione è fondamentale per la salute del nostro organismo. Ovviamente dobbiamo accertarci di bere la giusta quantità d’acqua giornaliera in base al nostro peso corporeo o, perlomeno, consumare tra 1,5 litri e i 2 litri di acqua.

Sono diversi gli studi che hanno provato come vi sia un rapporto causa-effetto tra la disidratazione e problemi fisici e cognitivi registrati. Per aiutarci in tal senso dobbiamo inserire nella nostra dieta dei cibi idratanti che siano in grado di collaborare insieme all’acqua, contro la disidratazione.

In particolare dobbiamo consumare frutta e verdura. Scopriamo insieme, tra di loro, quali sono i cibi più idratanti. Il cocomero (anguria) è considerato il frutto per eccellenza se si vuole rimanere idratati. E il fatto che sia caratterizzato da un sapore dolce lo rende particolarmente amato da grandi e piccini.

Parliamo di una cucurbitacea disintossicante la cui polpa è costituita per più del 90% da acqua e per il restante 10% da zuccheri, proteine, grassi e fibre. Contiene ottimi livelli di potassio, calcio, fosforo e magnesio, nonché folati, vitamina A, vitamina C e alcune vitamine del complesso B. 30 calorie per 100 grammi ne fanno anche un frutto ipocalorico.

Buoni anche cetrioli, fragole e zucchine

Anche i cetrioli rientrano a pieno titolo nella lista dei cibi idratanti, ancor più del cocomero. Essi riescono a idratare più di un bicchiere d’acqua e apportano 45 calorie per 100 grammi. Sono inoltre un alimento ricco di vitamina K, importante per la coagulazione del sangue e per la salute delle ossa.

Sullo stesso piano dei cetrioli anche le zucchine, anche loro più idratanti rispetto al cocomero e con sole 21 calorie per 100 grammi.

Dalla loro, queste cucurbitacee hanno il fatto di essere ricche di antiossidanti in grado di proteggere il DNA e rallentare l’invecchiamento cellulare. Tra l’altro, contengono un’ottima quantità di vitamina C, pari a un quarto di quella consigliata giornalmente. Vitamina D, magnesio e potassio completano il quadro.

Tra i cibi idratanti che possiamo aggiungere alla dieta vi sono anche il sedano, capace anche di aumentare il senso di sazietà e i pomodori, che non solo sono ipocalorici e ricchi di acqua, ma hanno anche la capacità di proteggere contro il cancro, favorendo sia la salute della pelle che dell’intestino. Non dovrebbero mancare nella nostra dieta nemmeno i cavoli, i funghi e le fragole.