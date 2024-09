Farmaci, quali sono i più venduti?

Quali sono i farmaci e integratori più venduti? Quest’estate 2024 ha portato in tal senso alcune conferme, sottolineando come, davanti ad alcune patologie, l’approccio degli italiani rimane sempre lo stesso.

Quali sono i farmaci più acquistati

La concomitanza nelle vacanze ha portato gli italiani a fare scorta di specifiche tipologie di farmaco e non stupirà scoprire che, soprattutto quando in partenza, questi tentino di essere davvero pronti a tutto. Soprattutto ad affrontare disturbi alimentari, febbre e insonnia.

Tra i farmaci che vengano acquistati dagli italiani più degli altri figura senza dubbio il paracetamolo. Questo farmaco si trova al primo posto di un’ideale classifica ed è uno delle maggiori antipiretici e analgesici utilizzati. È in grado di alleviare infiammazione e dolore e di abbassare la temperatura in caso di febbre. Bisogna fare attenzione comunque a seguirne le dosi consigliate.

Gli antibiotici sono i secondi farmaci più acquistati dagli italiani. Pur essendo ottimali per affrontare infezioni batteriche, non di rado ne facciamo un uso improprio, aumentando quella che può essere l’inefficacia o resistenza al farmaco. Il tutto ciò dobbiamo essere noi capaci di trattenerci dall’utilizzarli se non indicato dal nostro medico.

A sorpresa, tra gli integratori più utilizzati, troviamo quelli di vitamina D. Dobbiamo però sottolineare che in questo caso vengono ampiamente prescritti alle donne in menopausa. O in particolari situazioni patologiche che lo rendono necessario per proteggere le ossa.

Attenzione alla salute respiratoria e intestinale

Subito dopo vi sono i farmaci per la cura della BPCO e dell’asma: anche in questo caso si parla di medicinali prescritti. E il semaglutide in alcuni casi utilizzato off label nonostante sia un farmaco per la cura del diabete di tipo 2.

Parlando di integratori tra i più venduti appare anche un classico: ovvero i fermenti lattici. Questi vengono acquistati sia per essere assunti insieme una terapia antibiotica e proteggere la flora batterica intestinale o in seguito a forte scariche diarroiche.

All’interno di questa particolare classifica troviamo anche gli ansiolitici, tutti derivati benzodiazepinici, ovviamente prescritti. Subito dopo vengono la rifaximina, antibatterico intestinale e l’aspirina a basso dosaggio per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Tra gli integratori che gli italiani acquistano con maggiore facilità vi è anche la melatonina, utile per combattere l’insonnia.

Com’è possibile vedere si tratta nella maggior parte dei farmaci integratori che servono per mantenere un equilibrio importante in diverse funzioni del corpo. A tutti questi bisogna poi aggiungere gli antinfiammatori non steroidei, spesso utilizzati anche per affrontare dolori mestruali e infiammazioni. Esagerati? In certi casi un po’. Ma allo stesso tempo anche previdenti.