Sarcopenia, la relazione con l’invecchiamento

Sarcopenia: quale legame con l’invecchiamento? Cerchiamo sempre di scoprire quale sia il segreto della longevità e, tra le possibilità, potrebbe esservi quella di combattere i primi accenni di questo disturbo.

Sarcopenia e invecchiamento: la relazione

Cerchiamo di spiegare meglio. La sarcopenia è la perdita progressiva di massa e forza muscolare e, secondo gli esperti, ci rende più fragili. Questo problema è in realtà una sindrome che, con l’avanzare dell’età e con una maggiore aspettativa di vita, tende a manifestarsi di più rispetto al passato.

Può essere primaria e quindi legata in via esclusiva all’invecchiamento senza altre comorbidità o secondaria se è associata a patologie di tipo cronico, principalmente insufficienza renale o cardiaca, patologie oncologiche, prolungata inattività fisica e malnutrizione.

Si tratta spesso del risultato di molti fattori che si accumulano, tra i quali un’alterazione funzionale causata principalmente da una dieta carente di vitamine e di proteine, la sedentarietà, l’insulino-resistenza, nonché infiammazioni croniche di basso grado e modificazioni ormonali.

La sua espressione principale è proprio la debolezza muscolare. Ultimamente è stata lanciata la campagna sociale “Vivi l’età” di Meritene, noto marchio di integratori, focalizzata sulla sensibilizzazione della popolazione in merito a lavorare per la propria salute. Ed è emerso che, per combattere l’invecchiamento, sia necessario seguire uno stile di vita adeguato che comprenda anche l’allenamento dei muscoli. Una sana alimentazione, la prevenzione, mantenere rapporti sociali ed eseguire dell’attività fisica adatta alla propria età sono gli elementi basilari da seguire.

Allenare i muscoli per stare bene

E sono ciò che ci consente non solo di rimanere in salute ma anche di invecchiare più lentamente. Uno studio condotto dalla Stanford University ha segnalato come siano due i momenti critici dell’invecchiamento biologico: il primo a circa quarant’anni, il secondo a circa sessant’anni.

Se vogliamo combattere adeguatamente l’invecchiamento, dobbiamo, secondo uno studio recente dell’Università di Oxford, contrastare proprio il possibile presentarsi della sarcopenia. Questo significa allenare i muscoli in modo adeguato, puntando ad alimentarci con la giusta tipologia di proteine.

Non bisogna per forza divenire degli atleti ad alta intensità di allenamento. Basta, con costanza, fare leggeri piegamenti, salire le scale, camminare a passo contenuto e sollevare dei piccoli pesi. L’allenamento muscolare in questo modo non solo combatte il rischio di sarcopenia, ma riduce la perdita di autonomia derivante da una potenziale disabilità e, di conseguenza, il tasso di mortalità.

In poche parole, dobbiamo cercare di combattere a monte le difficoltà motorie, lavorando con attenzione sulla nostra salute attraverso uno stile di vita il più corretto possibile. Basta poco per vivere meglio e vivere più a lungo.