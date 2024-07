Video poker: che cos’è, storia e come funziona il gioco

I casinò online, così come tante altre tipologie di gioco presenti sul web, sono migliorati sensibilmente negli ultimi anni, in virtù di un progresso tecnologico che ha comportato un miglioramento di numerose caratteristiche, con l’introduzione di nuovi sistemi che hanno permesso di introdurre diversi giochi e di perfezionare quelli già preesistenti. In effetti, in questo modo si aumenta anche la possibilità, per un giocatore, di interfacciarsi alle tipologie di giocate e puntate differenti, così da stimolare maggiormente l’interesse.

Tra i nuovi giochi che sono stati inseriti online, che possono essere realizzati in qualsiasi momento e che spiccano all’interno di diverse piattaforme, c’è anche quello del video poker: trattasi di un sistema che ibrida diverse formule, che interessano non soltanto il poker ma anche le slot machine: in questo modo, non soltanto si rende più accessibile il titolo in questione, ma si diminuisce anche la portata delle interazioni umane che, nel poker, possono rappresentare un vantaggio o uno svantaggio ma che, per tantissime persone, costituiscono quasi il limite di una giocata che va realizzata anche dal punto di vista psicologico, oltre che legato ad abilità o alla fortuna di avere delle carte positive. Di seguito, si indica tutto ciò che c’è da sapere a proposito di che cos’è il video poker, relativamente alla storia di questo gioco e al suo funzionamento.

Come giocare al video poker?

Prima cosa che c’è da sapere, a proposito del video poker, interessa un interrogativo di natura prettamente strutturale: come e dove giocarci? A differenza di altri giochi tipici da casinò, il video poker non è disponibile nelle piattaforme di casinò fisico, a meno che non ci si riferisca ad alcuni casinò celebri in tutto il mondo, come quelli di Las Vegas. Insomma, non si tratta di piattaforme che, generalmente, si trovano all’interno delle sale da gioco o dei bar, per cui sarà possibile trovare il video poker, come gioco, direttamente online, tramite i diversi siti che possono essere scelti per giocarci. Non bisogna aver timore di scegliere una nuova piattaforma, dal momento che esistono anche bonus che permettono di giocare al meglio con i videopoker, in maniera sicura ed economica.

Che cos’è il video poker e la sua storia

A questo punto, sarà possibile indicare, più nello specifico, che cos’è il video poker e quale sia la sua storia. Parliamo di una tipologia di gioco d’azzardo che deriva dal poker e chi presenta, come caratteristica principale, un meccanismo totalmente diverso rispetto al poker, in virtù del fatto che non ci si confronta con altri giocatori presenti a un tavolo da gioco, ma direttamente con una macchina, così come avviene per le slot machine. In effetti, il videopoker nasce come combinazione tra le slot machine e il 5 Card Draw, una variante del poker piuttosto accessibile, generalmente la prima che viene conosciuta dalla maggior parte dei giocatori.

Forme piuttosto antiche di video poker risalgono alla fine del 1800 ma, ovviamente, bisogna attendere gli anni ‘70 per conoscere il video poker così come lo intendiamo oggi, attraverso una versione digitale con tanto di effetti grafici e sonori. Oggi, il video poker esiste prevalentemente nelle piattaforme online e grazie ad alcune regolamentazioni che sono avvenute dagli anni ‘90 in poi, in particolar modo dal 1994 grazie all’intercessione di Microgaming.

Regole del video poker e come funziona

Infine, è importante sottolineare anche quali siano le regole generali e le meccaniche di gioco del video poker. Essendo un derivato delle 5 Card Draw, il video poker funziona strutturalmente allo stesso modo. Naturalmente, la differenza è dettata dal fatto che, ibridando la formula della slot machine, sarà il giocatore ad immettere la puntata all’interno della macchina, in base alla sua volontà di gioco: la macchina, a sua volta, si occuperà di generare casualmente le carte che vengono visualizzate sullo schermo e che sono possedute dal giocatore. Quest’ultimo può cambiare un numero di carte a sua scelta, che verranno sostituite, ancora una volta casualmente, con delle nuove. In particolar modo, il giocatore può scegliere di cambiare tutte le carte, uno o più carte o nessuna. Al termine della giocata, così come avviene tradizionalmente nell’ambito del poker, la macchina dispenserà denaro al giocatore, in base alla sua eventuale vittoria, o si continuerà con una nuova puntata.