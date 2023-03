Notox, effetto filler solo con cosmetici

Prende il nome di notox e non è altro che una tendenza relativa alla cura della pelle che promette un effetto filler grandioso. Come? Solo attraverso l’utilizzo dei cosmetici.

Cosa è l’effetto notox

Quello che viene chiamato effetto notox è l’ultima tendenza skincare, nata su Tik Tok, che promette una pelle soda e tonica semplicemente utilizzando in maniera corretta prodotti cosmetici specifici. Ovviamente non parliamo di creme o make up di scarsa qualità, ma di prodotti arricchiti con ingredienti particolari e di ultima generazione.

A quanto pare la nuova richiesta presente nel settore e vocale tramite la rete sta portando le aziende a sperimentare prodotti sempre più avanzati. Più nello specifico parliamo di trattamenti dermocosmetici non invasivi ottenibili però attraverso sostanze capaci di rendere la pelle più giovane e luminosa in poco tempo.

Si tratta di un’alternativa alla medicina estetica iniettabile che consente ai prodotti di penetrare all’interno della pelle e dei suoi strati cutanei in specifiche quantità. Ovviamente non è paragonabile l’effetto a quello che si otterrebbe con un lifting vero e proprio, ma di sicuro i risultati ci sono e sono più naturali.

Questi prodotti notox vanno ad agire sulla pelle combattendo principalmente il processo di invecchiamento cutaneo, di tipo biologico. Senza dimenticare però di operare anche su processi di tipo meccanico come il continuo peso della forza di gravità sui tessuti del viso.

Tecnicamente parlando per simulare l’effetto di un lifting c’è bisogno di utilizzare complessi attivi specifici che siano in grado di ricompattare e risollevare. Una tra le prime brevettate è la tecnologia transdermica dei laboratori Suisse. Questa azienda è stata una vera e propria pioniera in tal senso, dando vita a un prodotto che fosse in grado di riprodurre gli effetti di un filler.

Trattamento estetico non invasivo

Ovviamente senza essere invasivo e senza avere bisogno di sottoporsi a una qualsiasi iniezione di sorta. L’esempio più calzante e Fillerina: questo trattamento contiene 12 tipi di acido ialuronico con diversi pesi molecolari. Per tale ragione riesce a penetrare in profondità riempiendo le rughe e dando volume al viso, le labbra e agli zigomi. In poche parole ottiene lo stesso risultato di un trattamento estetico filler eseguito in uno studio di medicina estetica.

Questa azienda in particolare ha messo a punto anche dei prodotti più specifici sia per locazione che per tipo di intervento. Ecco quindi che creme dedicate sono in grado di favorire la produzione di collagene e rassodare dove è necessario.

Insomma la tendenza notox appare essere valida sotto ogni punto di vista. Ma attenzione: per risultare davvero efficace c’è bisogno di partire da un’accurata detersione della pelle. Affinché il microfilm della stessa possa ripristinarsi.