Andare di corpo, quante volte è giusto?

Quante volte è giusto andare di corpo? E’ una domanda che continuiamo a porci, soprattutto quando proviamo del malessere a livello addominale.

Quante volte dovremmo andare di corpo

Ovviamente quando parliamo di andare di corpo parliamo di evacuazione, dell’espulsione di feci. Una funzione fisiologica basilare del nostro corpo che, per qualche motivo, ancora non siamo in grado di valutare correttamente.

C’è chi pensa che per star bene bisogni per forza andare di corpo almeno una volta al giorno. E chi pensa che possa andar bene anche una cadenza alternata. La verità è che ogni organismo è differente. Di conseguenza saranno diversi i fattori da tenere da conto. Tra i quali spuntano l’alimentazione, lo stato di salute generale e lo stile di vita. La scienza ci suggerisce però una frequenza specifica dell’andare in bagno per evacuare adatta generalmente a tutti.

Sostenendo allo stesso tempo che la frequenza della defecazione può dirla lunga sul nostro stato di salute. A suggerire quante volte sia giusto ci pensa una ricerca condotta dall’Institute for System Biology e pubblicato sulla rivista direttore Cell Reports Medicine.

Dal campione preso in esame di oltre 1400 persone, è stato estrapolato che la frequenza ideale di defecazione sia pari a 1-2 volte al giorno. Questo perché nel caso specifico sembra esserci un’associazione con un microbioma in migliori condizioni. Fattore fondamentale per il benessere generale dell’organismo.

Di solito, chi va di corpo in questo modo segue una dieta ricca di fibre, esegue regolare attività fisica e si idrata sufficientemente.

Ecco cosa è segnale di problemi

Differentemente, sia una frequenza eccessiva, ovvero quattro o più volte al giorno o stitichezza cronica (pari a meno di tre volte settimanali) sono risultate legate a problemi di salute. E più nello specifico per quel che riguarda fegato e reni.

Lo studio ha inoltre registrato come batteri benefici legati alla fermentazione delle fibre siano stati trovati in maggiori quantità in coloro che andavano di corpo con una frequenza adeguata. Sebbene non esistano prove di una relazione diretta di tipo causale, è possibile sostenere come andare troppo al bagno per defecare possa essere associato a problemi al fegato e a infiammazioni.

La stitichezza comporta inoltre la presenza maggiore di tossine nel sangue che, sul lungo termine, possono danneggiare i reni. Andare di corpo in maniera non regolare può far crescere il rischio di sviluppare malattie croniche, infiammatorie intestinali, cardiovascolari o autoimmuni. E questo anche negli individui sani.

Ragione per la quale viene suggerita una dieta ricca di fibre, basata su verdura, frutta, noci e semi ai quali bisogna aggiungere la giusta idratazione e un’attività fisica regolare.